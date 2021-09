Elektrownia Powiśle z nagrodą MIPIM Award 2021

Elektrownia Powiśle otrzymała główną nagrodę w MIPIM Awards 2021! To projekt APA Wojciechowski. Inwestycja zrealizowana przez Tristan Capital Partners oraz White Star Real Estate zwyciężyła w kategorii „Best Mixed-Use Development”.

Elektrownia Powiśle w Warszawie to projekt adaptacji zabytkowego kompleksu do potrzeb handlowo-kulturalno-usługowych, biurowych i mieszkalnych, a wkrótce również hotelowych. Historycznie wygrodzony i niedostępny teren, od ponownego otwarcia został włączony w tkankę miejską. Ponad 100-letnie budynki zostały przystosowane do nowych funkcji w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, w sposób zachowujący ich oryginalne bryły oraz fasady, które zostały poddane starannym zabiegom konserwacyjnym, naprawom i uzupełnieniom. Nowe budynki wpisane zostały pomiędzy zabytkowe, poprzemysłowe hale, tworząc otwarte dla wszystkich, tętniące życiem miejskie place - wypełnione stolikami restauracyjnymi, starannie dobranymi elementami małej architektury i zielenią.

Od wiosny 2020 roku, jest to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc przez mieszkańców Warszawy oraz licznych turystów. Za projekt architektoniczny Elektrowni Powiśle odpowiadała pracownia APA Wojciechowski Architekci we współpracy z Belotto Design (projekt wnętrz Beauty Hall) oraz vsf-creative (projekt wnętrz Food Hall oraz przestrzeni eventowej The Market).

„Proces rewitalizacji Elektrowni Powiśle jest dla nas wyjątkowym projektem, dlatego jesteśmy szczęśliwi, że został dostrzeżony i nagrodzony w tak prestiżowym konkursie. Elektrownia nie jest bowiem kolejną galerią handlową, a wielofunkcyjną, industrialną przestrzenią, która łączy funkcję handlowo-usługową, gastronomiczną, eventową, biurową, hotelową oraz mieszkalną. Zarówno nam, jak i architektom, bardzo zależało na tym, aby oddać warszawiakom kawałek Powiśla, zachowując niepowtarzalną atmosferę i historyczny charakter miejsca. To przede wszystkim nagroda dla całego zespołu, który wielu lat pracował na efekt końcowy.” – Dariusz Domański, Partner w White Star Real Estate.

„Elektrownia Powiśle to doskonały przykład rewitalizacji w najlepszym wydaniu, gdzie historia i innowacja przenikają się, tworząc zrównoważone środowisko dla najemców, gości i lokalnej społeczności. Cieszymy się, że mogliśmy wspólnie z naszymi partnerami stworzyć nową ikonę miasta. Stało się już jednym z ulubionych miejsc Warszawy i cieszymy się, że zyskała także uznanie branży nieruchomości” – Victoria Yakubenko, Tristan Capital Partners.

„Jesteśmy zaszczyceni międzynarodowym wyróżnieniem, które otrzymała Elektrownia Powiśle. Wspólnie z Tristan Capital Partners oraz White Star Real Estate stworzyliśmy pełne życia miejsce, które - z szacunkiem do historycznego dziedzictwa - na stałe wpisało się w okolicę. Ponadczasowa architektura, przemyślane połączenie funkcji oraz wspaniała lokalizacja i dobre podstawy komercyjnie czynią z tego projektu idealne miejsce do prowadzenia biznesu, spędzania wolnego czasu, robienia zakupów oraz mieszkania. To również niezwykle popularna atrakcja dla odwiedzających Stolicę turystów z kraju i zagranicy.” – Szymon Wojciechowski, Prezes Zarządu, Współwłaściciel, Architekt-Partner w APA Wojciechowski Architekci.