Elektrownia Scheiblera w Łodzi. Elewacja zabytkowego budynku odzyskała dawny blask

Zakończyły się prace przy renowacji fasady secesyjnej elektrowni Karola Scheiblera w Łodzi. Zabytek stanowi centralny punkt i serce Fuzji – rewitalizowanego przez Echo Investment kompleksu po dawnych łódzkich zakładach fabrycznych.

Pierwsze prace przy elewacji zabytku rozpoczęły się w 2019 roku. Ze względu na skalę zniszczeń, jakim uległ obiekt na przestrzeni lat, jego fasada wymagała podjęcia kompleksowych działań konserwatorskich. Dziś, po blisko dwóch latach elektrownia odzyskuje swój blask z czasów świetności. Oryginalne cegły, które w większości udało się zachować, zostały odrestaurowane, natomiast ubytki na elewacji uzupełnione zostały cegłą konserwatorską klinkierową. Z odnowioną elewacją zabytku pięknie korespondują olbrzymie witraże wstawione w oryginalne ramy okien. Nowe wyszklenia nawiązują do pierwowzoru i obejmują elementy bezbarwne oraz kolorowe: zielone, niebieskie oraz słomkowo – miodowe. Nad całością kompleksu góruje odrestaurowany 80 – metrowy komin. Projekt konserwatorski zabytkowej elewacji elektrowni wykonała firma RESTAURO Pracownia Konserwacji Architektury, Malarstwa i Rzeźby. Za prace wykonawcze przy renowacji ścian elektrowni odpowiada konsorcjum firm Modanta oraz Maforma Miron Keller.

– Gdy rozpoczęliśmy prace na Fuzji, zakres zniszczeń elektrowni był ogromny. Musieliśmy natychmiast zabezpieczyć budynek przed dalszą dewastacją i rozpocząć niezbędne naprawy. Bardzo chcieliśmy odtworzyć pierwotny wygląd elektrowni i zachować jak najwięcej elementów historycznych. Wszędzie tam, gdzie było to możliwe wyczyściliśmy oryginalne cegły. Przy renowacji fasady niezwykle pomocne okazały się archiwalne zdjęcia, dzięki którym udało nam się zachować walory artystyczne budynku, witraże oraz ozdobne detale na kominie – mówi Anna Malarczyk-Arcidiacono, dyrektor projektu Fuzja. – Aktualnie pracujemy nad koncepcją zagospodarowania wnętrza. Elektrownia jest wyjątkowym miejscem i zasługuje na wyjątkowe wykorzystanie jej potencjału. W tej chwili rozważamy różne warianty aranżacji tej historycznej przestrzeni. Na pewno chcemy by elektrownia była miejscem pełnym życia. By cieszyła oko i służyła ludziom, którzy będą spędzać tu swój wolny czas – dodaje dyrektor projektu.

Obecnie przy elektrowni prowadzone są prace związane z budową i aranżacją nowego miejskiego placu – jednej z wielu wspólnych i otwartych przestrzeni zaplanowanych na terenie Fuzji. Usytuowany w pobliżu elektrowni nowy miejski dziedziniec stworzy wyjątkową przestrzeń spotkań i aktywności społecznych. Plac wraz z elektrownią będzie można zobaczyć osobiście już w drugiej połowie tego roku.