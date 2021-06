Elewacja budynku: 10 świetnych zrealizowanych pomysłów

Żywa roślinność, klasyczna cegła w różnych kolorach, fasada z ruchomych elementów - istnieje wiele oryginalnych sposobów na elewację budynku. Pokazujemy niektóre z tych ciekawszych!

REKLAMA

Apartamenty przy Warzelni w Warszawie: ruchoma elewacja w miedzianym kolorze

Apartamenty przy Warzelni zdecydowanie wyróżniają się na tle nowoczesnej i historycznej zabudowy Browarów Warszawskich. Wznoszą się na wysokość blisko 30 m nad ulicą Krochmalną.

– Sąsiedztwo historycznych zabudowań stało się inspiracją dla studia JEMS Architekci przy tworzeniu spektakularnej fasady Apartamentów. Przyjęte rozwiązania i szlachetne materiały są ukłonem w stronę historii tego miejsca. W projekcie wykorzystane zostały panele w kolorze miedzianym, które idealnie współgrają z sąsiadującymi budynkami Browarów Warszawskich. Co ciekawe, dzięki zastosowaniu ruchomych elementów fasada będzie mogła ciągle zmieniać swój kształt, zgodnie z upodobaniem właścicieli mieszkań – tłumaczy Dawid Wrona, dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Investment.

Przeczytaj także >> Mural na biurowcu, centrum handlowym, parku logistycznym? Garść najlepszych pomysłów z rynku!

I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. E. Dembowskiego w Gliwicach: cegła w dwóch kolorach

Prostota, nowoczesność oraz elegancka monumentalność – tak w skrócie można opisać nowy budynek dydaktyczny oraz halę sportową I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach.

Nowy budynek I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach nawiązuje do charakterystycznej zabudowy Śląska, co mocno podkreśla zastosowanie cegły klinkierowej na elewacji. Obiekt składa się z części sportowej oraz dydaktycznej. Te dwie funkcje zostały także odzwierciedlone w formie i kolorystyce budynku, gdzie elewacja części dydaktycznej została wykonana z ciemnej cegły klinkierowej, natomiast część sportowa została obłożona jasną cegłą.

- Chcieliśmy wkomponować budynek w istniejącą tkankę urbanistyczną i dopasować go do już istniejącego, zabytkowego budynku szkoły. Bryła segmentu dydaktycznego, poprzez charakterystyczne „przełamanie”, kontynuuje linię zabudowy budynku szkoły. Na parterze w pełni przeszklona, została nadwieszona nad wejściem z dwóch stron - od ulicy i od dziedzińca szkoły – tłumaczy architekt Mateusz Manecki, autor projektu.

Biurowiec Wave w Gdańsku: w nawiązaniu do historii miasta

Wave spod kreski Medusa Group to dowód na to, że nowoczesna architektura biurowa może nawiązywać swoim wyglądem do historii miasta, w którym powstaje. Architekci z pracowni medusa group, którzy projektowali Wave, inspirowali się rytmiczną kompozycją portowych składów kontenerowych. Elewacja nawiązuje do stoczniowych tradycji miasta.