Elewacja tego budynku jest jak dzieło sztuki. To projekt Antonio Citterio i Patricii Viel

Charakterystyczna architektura budynku spod kreski Antonio Citterio Patricia Viel opiera się na pozornie oddzielonych, ale uzupełniających się bryłach. Łączą się one z najwyższą, spajającą budynek w całość, 37-piętrową bursztynową wieżą o spektakularnej elewacji niczym plaster miodu.

Międzynarodowa interdyscyplinarna pracownia architektoniczno-projektowa Antonio Citterio Patricia Viel, ukończyła swoją najnowszą realizację - projekt wieżowca La Bella Vita w trzecim co do wielkości mieście Tajwanu, Taichung. Projekt wyróżnia się wyglądającą niczym nowoczesna rzeźba elewacją, a także stylem architektonicznym łączącym włoskie podejście do projektowania ze – jak przystało na lokalizację – wschodnimi wpływami.

Wysoki na 128 metrów obiekt zlokalizowany jest w sąsiedztwie parku Charlotte Park oraz kilku domów towarowych, budynków użyteczności publicznej i obiektów kulturalnych. Założeniem projektowym było stworzenie w handlowym sercu miasta wspólnoty mieszkaniowej, która jednocześnie integrowałaby się z charakterem okolicy poprzez przestrzenie handlowe na parterze obiektu.

Część miasta, w której znajduje się budynek to nowa główna dzielnica Taichung – mieście, którego siatka w unikalny sposób łączy zielone przestrzenie ze sztuką publiczną. Wieżowiec został zaprojektowany tak, aby stanowić kontynuację otaczającej go przestrzeni. I tak, na przykład, dzieła sztuki oraz zielone krajobrazy u stóp parteru budynku wchodzą w dialog z otaczającymi obiekt obszarami.

Charakterystyczna architektura budynku opiera się na pozornie oddzielonych, ale uzupełniających się bryłach. Cztery niższe ułożone są w stos balkonów zainspirowanych formacjami skalnymi występującymi na powierzchni Ziemi z wieńczącymi je zielonymi dachami. Łączą się one z najwyższą, spajającą budynek w całość, 37-piętrową bursztynową wieżą.

To właśnie elewacja najwyższej wieży budynku zwraca szczególną uwagę swoim wzornictwem. Przypominająca plaster miody struktura okienna w kolorze bursztynu efektownie załamuje światło, tworząc niezwykły element projektu górujący nad i spajający mieszkalne bryły budynku.

Koncepcja architektoniczna budynku w klarowny sposób stworzyła podział pomiędzy prywatnymi częściami mieszkalnymi, a przestrzeniami wspólnymi. Najwyższa wieża stanowi nie tylko efektowną część bryły budynku na zewnątrz, ale pełni także praktyczną funkcję rdzenia, w którym zaplanowane zostały m.in. pomieszczenia techniczne i pomocnicze oraz pionowe ciągi komunikacyjne.

Wieżowiec La Bella Vita, którego przetłumaczona na język polski oznacza piękne życie, został zaprojektowany w duchu zrównoważonego rozwoju społecznego. Wspólne obszary zostały zaprojektowane ramy interakcji między mieszkańcami i ewentualnymi gośćmi.

- Projekt zachęca do życia we wspólnocie, poprzez stworzenie serii nadających się do zamieszkania biosfer na całej wysokości wieży. Trzypiętrowe lobby mają potencjał łączenia społeczności mieszkańców. Z kolei na niższych kondygnacjach stworzono infrastrukturę idealną do co-livingu, z przestrzeniami wspólnymi takimi, jak biblioteka, siłownia, basen, przestrzeń spożywania posiłków czy sale konferencyjne - mówi światowej sławy włoski architekt Antonio Citterio, współzałożyciel Antonio Citterio Patricia Viel.