Elewacje tych budynków robią wrażenie!

Rzadko spotykany stop miedzi, różnorodna struktura w zależności od części budynku, zielona ściana, zabytkowa mozaika odzyskana z wnętrz remontowanego obiektu - sposób na elewację budynku jest wiele. Pokazujemy budynki, których elewacje robią szczególne wrażenie!

Concordia Design, Wrocław, proj. MVRDV (współpraca Q2Studio)

Czteropiętrowa kamienica na Ostrowie Tumskim z XIX wieku stanowi dokument historyczny – to jedyny zachowany po II wojnie światowej budynek na Wyspie Słodowej, który jednak nie jest wpisany do rejestru zabytków.

Z historycznego wyglądu kamienicy zachowana została fasada wraz z charakterystycznymi zdobieniami i gzymsami, która płynnie przechodzi w nową, minimalistyczną część budynku. W części okien pozostawione zostały szprosy, odrestaurowano drzwi od oficyny, a drzwi frontowe zrekonstruowano. W części zachodniej, od strony Wyspy, fasada nowej części budynku otwiera się na otoczenie poprzez przeszklony, wysoki na 3 kondygnacje void.

Dzięki kilku zabiegom architektonicznym nowa i historyczna część inwestycji zostały subtelnie zaznaczone, wyodrębnione. Wskazuje na to dylatacja pomiędzy budynkami, zróżnicowana wielkość okien (stopniowo rosnąca w nowej części) czy elewacja, choć w tym samym kolorze, różni się nieco strukturą – gładka na części historycznej i porowata na nowej części obiektu.

Brama Miasta, Łódź, proj. Medusa Group

Brama Miasta wita podróżnych wychodzących z dworca Fabrycznego i wskazuje lokalizację stacji osobom zmierzającym na pociąg. Inwestycja jest symbolem zmian w Nowym Centrum Łodzi. Dzięki swojej kortenowej elewacji uzupełnia okolicę oryginalną architekturą, wkomponowaną w fabryczny charakter miasta. Pierwszy etap biurowca zapewnia blisko 29, 4 tys. mkw. powierzchni biurowej. Autorem projektu architektonicznego jest Medusa Group.

Elektrownia Powiśle (budynek B1) w Warszawie; proj. APA Wojciechowski

Budynek B1, jako część wielofunkcyjnego kompleksu Elektrowni Powiśle, jest nowym budynkiem biurowym, zlokalizowanym na terenie dawnej Elektrowni Warszawskiej, wpisanej do rejestru zabytków. Został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi WZiZT oraz zaleceniami konserwatorskimi jako bryła ustanawiająca pierzeje od strony ul. Dobrej i historycznego przebiegu ul. Elektrycznej, a od strony północnej tworzy pierzeję głównego placu elektrowni na froncie dawnej kotłowni D1.

Lokalizacja budynku w unikalnym, zabytkowym kompleksie Elektrowni Powiśle, tuż przy stacji metra i w sąsiedztwie bulwarów wiślanych czyni go wyjątkowym. Obiekt ma wyróżniającą się fasadę, nawiązującą do industrialnego charakteru budynków zabytkowych, jednocześnie zapewnia użytkownikom doświetlenie naturalnym światłem dzięki przeszkleniom od podłogi do sufitu oraz otwieralne okna. W parterach budynku, gdzie planowane są lokale gastronomiczne, zrealizowano system fasad pozwalających na całkowite otwarcie na zewnątrz w sezonie letnim.