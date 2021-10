Empik z nowym konceptem Strefa Design

Empik poszerza teraz katalog produktów dostępnych w wybranych salonach w ramach dedykowanych stref. Wśród dedykowanych stref znalazła się również Strefa Design, oferująca polskie i zagraniczne wzornictwo.

Empik rozwija ofertę w sklepach stacjonarnych i stawia na produkty unikatowych marek oraz producentów, również z kategorii dostępnych do tej pory wyłącznie online, w tym unikalnych dodatków do wnętrz w Strefie Design.

Strefy powstają sukcesywnie w wybranych salonach, a już teraz można je znaleźć m.in. w Empiku w warszawskiej Westfield Arkadii, w łódzkiej Manufakturze i gdańskiej Galerii Bałtyckiej.

- Obserwujemy nieustannie rosnące zainteresowanie kategorią Dom i Ogród. Polacy otwierają się na nowe i chętnie sięgają po modne dodatki oraz dekoracje, które nadają wnętrzom oryginalnego charakteru i są przystępne cenowo. Prawie rok temu wystartowaliśmy ze Strefą Design na Empik.com, która dziś skupia już ponad 100 tys. produktów zarówno od małych, rodzimych manufaktur, jak i popularnych marek. Teraz najmodniejsze, unikalne dodatki do wnętrz, a także polskie kosmetyki do pielęgnacji trafiają na półki wybranych salonów - mówi Ewa Kowalewska, Menadżer Działu Prezentów, Dekoracji i Kolekcji w Empiku.

To m.in. ceramika od for.rest, Nadzwyczajnie czy Madam Stoltz, świece od marek Inspira Candles i dzikilas oraz szeroki wybór tekstyliów. Strefa obejmuje również inspiracje zagraniczne od duńskiej marki Bloomingville, która łączy lubianą na całym świecie skandynawską przytulność z aktualnymi trendami. Klienci znajdą ponadto na półkach w Strefie Design kosmetyki do pielęgnacji popularnych polskich marek Nacomi, 4 Szpaki czy Bracia Mydlarze. Oferta dostępna w sklepach stacjonarnych to szansa dla tych twórców, których działalność koncentrowała do tej pory głównie w sferze online.