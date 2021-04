Energoefektywne przedszkole w Michałowicach. Zobacz koncepcję M.O.C Architekci

Architekci z pracowni M.O.C Architekci zaprojektowali energoefektywne przedszkole w Michałowicach. Koncepcja została wyróżniona w konkursie organizowanym przez gminę Michałowice i warszawski oddział SARP.

Pracownia M.O.C Architekci przygotowała koncepcję energoefektywnego przedszkola w Michałowicach.

Projekt został wyróżniony w konkursie organizowanym przez gminę Michałowicę i SARP Warszawa.

Budynek charakteryzuje prosta bryła i ekologiczne rozwiązania.

Budynek autorstwa M.O.C Architekci wyróżnia klarowna forma i układ funkcjonalny oraz estetyka zastosowanych rozwiązań, które zostały docenione również przez jury konkursu. Zwarta bryła niweluje możliwość tworzenia się mostków termicznych, co z kolei wpisuje się w koncepcję energooszczędnego obiektu.

Projekt zakładał rozbiórkę istniejącego na terenie przedszkola oraz zachowanie większość porastających go drzew i dotychczasowej organizacji terenu, z wydzielonymi strefami przedszkolną, strefą placu zabaw oraz ogólnodostępną strefą zieleń i komunikacji pieszej i kołowej.

Architekci nasłonecznioną część działki przeznaczyli na strefę rekreacyjną dla przedszkolaków, w której znaleźć miałyby się ogródki warzywne, miejsca zabaw, łąki kwietne oraz mini-boisko, integralnie powiązaną z salami dydaktycznymi w parterze. Zadbali również o to, aby maksymalnie ograniczyć udział utwardzeń na rzecz terenów zielonych.

Architektura budynku to ukłon w stronę tradycji modernizmu. Architekci zaprojektowali prostą, dwukondygnacyjną bryłę o formie prostopadłościennego pawilonu z nadwieszonymi tarasami. Na dachu górnej kondygnacji zaplanowano instalacje fotowoltaiczne; dolne zadaszenie pełnić miało rolę tarasu. W dachu górnej kondygnacji zaplanowano otwory na okrągłe świetliki, dostarczające naturalne światło dzienne do wnętrz zlokalizowanych na piętrze sal. Światło do wnętrz „dostarczają” również duże, panoramiczne okna w fasadach przedszkola.

Oryginalnym akcentem jest zaplanowany w niższym zadaszeniu otwór na rosnące na działce drzewo. Cały budynek zaprojektowany jako dostępny, pozbawiony potencjalnych barier architektonicznych.

Budynek przedszkola miał mieć fasady zaprojektowane w technologii elewacji wentylowanej, termoizolowanej wełną mineralną, dzięki czemu spełniał wymogi izolacyjności termicznej. Na materiał wieńczącymi fasady architekci wybrali drewno malowane na ciemnoczerwony kolor. Jego struktura jest różna w zależności od kondygnacji budynku, co dodaje bryle dynamiki i różnorodności. Fasada parteru jest gładka, podczas gdy górną kondygnację wieńczą drewniane lamele, mające swoją kontynuację w balustradzie tarasu.

