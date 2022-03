Energooszczędne dachy pomagają w zdobyciu zielonego certyfikatu

BREEAM, LEED czy Zielony Dom to tylko przykłady wielokryteriowych systemów oceny, jakiej poddawane są budynki. Uzyskanie jednego z tych renomowanych certyfikatów świadczy o tym, że nieruchomość została wybudowana z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Dach jest jednym z kluczowych elementów dla energooszczędności budynku, więc jego odpowiednie zaprojektowanie wraz z użyciem najwyższej jakości materiałów przyczynia się do podniesienia standardu obiektu i pomaga w zdobyciu pożądanego świadectwa.

Energooszczędność i ekologia to dziś ważne aspekty funkcjonowania wielu sektorów gospodarki. Nie inaczej jest w przypadku budownictwa. Inwestorzy coraz częściej zwracają uwagę na to, jak budynek będzie oddziaływał na otoczenie. Energooszczędne konstrukcje to korzyści, i dla inwestorów, i dla użytkowników. Dzięki nim ci drudzy ponoszą niższe koszty eksploatacyjne, a nieruchomości umacniają swój pozytywny, ekologiczny wizerunek, który przyciąga najemców. Uwzględnianie potrzeb środowiskowych ma zalety nie tylko w postaci niższych rachunków za energię, ale i w większym komforcie życia lub pracy w ekologicznym budynku, szczególnie takim, w którym wykorzystano możliwość zazielenienia powierzchni.

Certyfikaty świadczą o budynku

Jak ustalić, czy konstrukcja rzeczywiście została wzniesiona w sposób pozwalający na ograniczenie jej negatywnego wpływu na środowisko oraz zmniejszający zużycie energii? Tu z pomocą przychodzą wielokryteriowe metody oceny. Inwestycjom spełniającym określone wymagania, po dokładnej weryfikacji, przyznawane są certyfikaty, które potwierdzają ich właściwości. Wśród badanych zagadnień często znajdują się takie kwestie jak m.in. charakterystyka energetyczna budynku czy zastosowanie w nim rozwiązań mających wpływ na środowisko.

Na świecie oraz w Polsce funkcjonują różne sposoby certyfikacji budynków. System można dobrać w zależności od potrzeb i charakteru inwestycji (np. biurowej czy mieszkaniowej). Wśród nich warto wymienić popularne BREEAM i LEED, ale też certyfikat Zielony Dom opracowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Certyfikaty oparte na wielokryteriowych systemach ocen są ważnym potwierdzeniem „zielonego” charakteru nieruchomości, dlatego coraz więcej inwestorów stara się pozyskać jak najwyższą notę dla swoich realizacji.

Dach wpływa na energooszczędność

Dach stanowi jeden z najważniejszych elementów zabezpieczających przed utratą ciepła. Prawidłowo skonstruowany chroni od wiatru oraz umożliwia utrzymanie optymalnej temperatury w budynku przy mniejszym zużyciu energii. To przekłada się bezpośrednio na niższe wydatki związane z jej poborem. Ważnym aspektem przyczyniającym się do zachowania dobrej charakterystyki cieplnej budynku jest wykorzystanie wysokiej jakości materiałów budowlanych, pozwalających na utrzymanie szczelności konstrukcji. Ta zasada dotyczy również dachu. – Badania właściwości izolacyjnych 100-metrowego poddasza przeprowadzone przez Instytut Fraunhofera w Holzkirchen wskazały, że użycie odpowiedniej membrany dachowej zmniejsza wymianę powietrza o 30 proc., a to przekłada się na obniżenie kosztów grzewczych nawet do 9 proc. – wyjaśnia Piotr Pytel z firmy Dorken Delta.