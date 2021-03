Energooszczędne i ekologiczne: zmodernizowane oświetlenie oświetla polskie ulice

Rok 2020 upłynął dla spółki pod znakiem rekordowej liczby wykonanych modernizacji i nawiązanej współpracy z samorządami. Do tej pory spółka wymieniła ponad 74 tys. opraw lamp ulicznych na terenie 46 gmin.

REKLAMA

11 tys. ton dwutlenku węgla mniej dostaje się rocznie do atmosfery dzięki modernizacjom oświetlenia przeprowadzonym do tej pory przez Energę Oświetlenie, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN. Wszystko dzięki wymianom sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy LED. Od początku swojego działania spółka wymieniła ich już ponad 74 tys. Tylko w 2020 roku na terenie polskich gmin zainstalowano dzięki EOŚ 17 tys. nowoczesnych opraw ledowych.

Do tej pory spółka wymieniła ponad 74 tys. opraw lamp ulicznych na terenie 46 gmin. Tylko w 2020 r. nowoczesne energooszczędne oprawy LED zastąpiły ponad 17 tys. przestarzałych opraw sodowych. W minionym roku EOŚ nawiązała współpracę z ponad 20 gminami. Wśród nich jest m.in. Gdynia, gdzie – oprócz standardowych usług utrzymania miejskiego oświetlenia, zakontraktowano doświetlenie 100 gdyńskich przejść dla pieszych.

Jaśniej, a dzięki temu bezpieczniej na drogach

Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie ze sobą technologia LED, możliwe jest dobranie opraw do konkretnych sytuacji drogowych, tak aby zapewnić maksymalnie równomierne pokrycie danych powierzchni strumieniami światła. Ma to na celu wyeliminowanie efektu stroboskopu, czyli występowania naprzemiennie oświetlonych i nieoświetlonych powierzchni na jezdni. W efekcie nie męczy to oczu kierowców, a prowadzenie pojazdów w takich miejscach jest dużo łatwiejsze.

Duże znaczenie ma także barwa światła. W oprawach LED najczęściej stosowane jest światło białe o temperaturze barwowej 4000K, którego parametry są najbardziej zbliżone do naturalnego światła dziennego. Pozwala ono lepiej postrzegać kształty i kolory przedmiotów, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku pieszych uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo ledowe oświetlenie uliczne poprawia estetykę przestrzeni miejskich i gminnych.

Nowe oświetlenie – mniejsze zużycie energii

Diody LED zużywają kilkakrotnie mniej energii w porównaniu do sodowych lub rtęciowych źródeł światła. Zastosowanie odpowiednich soczewek pozwala skierować światło konkretnie na oświetlane powierzchnie, minimalizując rozpraszanie strumienia (tzw. śmiecenie światłem). Wymiana opraw na ledowe pozwala dzięki temu na osiągniecie redukcji zużycia energii o ponad 50 proc. Dzięki wszystkim modernizacjom wykonanym dotychczas przez Energę Oświetlenie, roczna redukcja zużycia energii w polskich gminach wynosi 15 GWh. Oznacza to osiągnięcie wymiernych korzyści finansowych lub pozwala zagospodarować „zaoszczędzoną” energię na rozwój innych przedsięwzięć, takich jak np. budowa stacji ładowania pojazdów na słupach.

Redukcja emisji CO2