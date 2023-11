Energylandia będzie mieć nowe strefy. Zimowe królestwo startuje niebawem, a słodka kraina w 2024 r.

Winter Kingdom i Sweet Valley - tak będą się nazywać nowe strefy tematyczne, które już niebawem zasilą park rozrywki Energylandia.

Energylandia zapowiada nowości.

Winter Kingdom, zimowa kraina pełna magii świąt i zimowych atrakcji, gdzie śnieg i światło choinek tworzą niezapomnianą atmosferę, otworzy swoje wrota już niebawem.

W sezonie 2024 nowością będzie Sweet Valley - siódma strefa zabawy w Energylandii. To miejsce pełne cukierkowych atrakcji, od karuzel po roller coastery.

Podczas konferencji prasowej podsumowującej sezon 2023 Energylandia zaprezentowała najbliższe plany inwestycyjne.

Sweet Valley

Absolutną premierą nadchodzącego sezonu 2024 będzie słodka dolina – Sweet Valley. Siódma strefa tematyczna będzie zbudowana z gigantycznych lizaków, tabliczek czekolady i waty cukrowej.

Teren Sweet Valley obejmował będzie 4 ha powierzchni, w której znaleźć będzie można aż 10 atrakcji. Wśród nich dwa familijne roller coastery: Choco Chip Creek oraz Honey Harbour zaprojektowane i wyprodukowane przez holenderską Vekomę. Strefę zaprojektowała firma Jora Vision, a przy całym projekcie pracowało aż 1000 osób.

Choco Chip Creek to flagowa atrakcja strefy, która charakteryzuje się długą trasą toru, mierzącą 1200 metrów. Zwany przez producenta junior coaster składa się z pociągu przypominającego lokomotywę parową oraz wagoników i zabiera na pokład 32 pasażerów. Podróżując po konstrukcji wysokiej na 16,5 metra osiągamy prędkość 55 km/h. Dziecięcą radość sprawi także jazda na roller coasterze - Honey Harbour, którego wagoniki rozpędzą się do 46 km/h. Jego wysokość wyniesie 11,7 m, a długość toru 254 metry. W cukierkowej krainie pojawi się również Candy Carousel – mowa o wiedeńskiej karuzeli, symbolu parków rozrywki. Bajkowy klimat Sweet Valley wprowadzi Crazy Barn, czyli szalony domek, przypominający stodołę, lecz zainstalowany na… kurzej łapce. Fanów atrakcji wodnych zaciekawi Bumble Boats, czyli niewielkie gondole poruszające się po spływie wodnym. Poruszając się po słodkiej dolinie trafimy do Mini Track’ Tour stylizowanej farmie lizaków, przez którą przemierzymy 4 osobowymi pojazdami przypominającymi ciągniki rolnicze.

Szóstą atrakcją będzie Candy Critters – interaktywna karuzela stylizowana na stare drzewo. Centralną atrakcją strefy będzie zakręcona karuzela Twis’Tea, wyposażona w 12 filiżanek, które pomieszczą 60 osób jednocześnie. Podobnie jak w pozostałych strefach parku także tutaj znajdą się obiekty gastronomiczne i sklepiki ze smakołykami i gadżetami. Toffee Theatre to miejsce, w którym każdy gość Energylandii będzie mógł zobaczyć niesamowite pokazy w wykonaniu utalentowanych artystów.

Drugim etapem odsłaniającym w pełni nową strefę będzie pokaźnych rozmiarów multifunkcyjny budynek restauracyjno-widowiskowy, który pozwoli realizować, popularne w europejskich parkach rozrywki, kolacje z artystycznym show. Jednorazowo obiekt Sweet Valley Town Hall Theatre pomieści 1000 osób, a swą funkcją doprawi charakter „Słodkiej Doliny”.

Winter Kingdom

25 listopada w Energylandii pojawi się Winter Kingdom - strefa zimowej zabawy, która będzie dostępna aż do 21 stycznia.

Na odwiedzających park czekać będzie duże lodowisko, tor do snowtubingu oraz gigantyczny ogród świateł, w którym zabłyśnie aż pięć milionów lampek. W Winter Kingdom odbywać się będą m.in. warsztaty robienia pierników. Nie zabraknie też dużej choinki. W okresie zimowym dostępne będą roller coastery.