Epidemia nie przeszkodziła inwestycji w sercu Pragi. To projekt Loesch+Partnerzy

Inwestycja Stalowa 27 na warszawskiej Pradze to nowoczesna kamienica, powstająca między budynkami o numerach 25 i 29. Na ścianie pierwszego z nich przed laty artysta Tomasz Biernat stworzył charakterystyczny mural "Kocham Pragę". Za projekt odpowiada pracownia Loesch+Partnerzy.

Chcąc zachować ten symboliczny dla Nowej Pragi mural i jednocześnie wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej, deweloper umiejscowi go na elewacji powstającego budynku. Pomysł spotkał się z akceptacją autora muralu, który postanowił przekazać Eiffage Immobilier Polska prawa do grafiki. Deweloper zadbał też o zieleń przy budynku. Wewnętrzną część kamienicy wypełni zielone patio. Obecnie trwają prace przy wyprowadzaniu pionów kolejnej kondygnacji.

Ulica Stalowa to miejsce szczególnie klimatyczne, gdzie sztuka nabiera wymiaru historycznego. Staje się autentyczna, a jednocześnie wyznacza unikatową tożsamość tej części stolicy. To miejsce znane z licznych galerii sztuki, kawiarni, pubów i restauracji. Wiele sąsiednich kamienic ozdobionych zostało przez murale, stworzone przez polskich i zagranicznych twórców. To także okolica z potencjałem rozwoju wielofunkcyjnej przestrzeni o znaczeniu nie tylko komunikacyjnym, ale również społecznym i środowiskowym.

Stalowa 27 to kolejna inwestycja realizowana przez spółki grupy Eiffage w Polsce w ramach synergii dewelopera Eiffage Immobilier Polska oraz generalnego wykonawcy, Eiffage Polska Budownictwo. Inwestycja zostanie oddana wiosną 2021 r.