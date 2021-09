EPP stawia na łąki kwietne zamiast trawników

Najnowsza inicjatywa EPP – łąki kwietne – to projekt, który w centrum uwagi stawia zwiększanie bioróżnorodności miast i jest odpowiedzią na wyzwania obecnego świata, takie jak: zanieczyszczenie powietrza i niedobory wody. Tego lata w sąsiedztwie centrów handlowych EPP zamiast trawników zakwitło ponad pół hektara łąk, które pochłaniają dwutlenek węgla, nie wymagają podlewania, nawożenia i koszenia oraz stanowią schronienie dla wielu pożytecznych stworzeń.

Z inicjatywy EPP łąki kwietne zakwitły tego lata przy Galerii Solnej w Inowrocławiu (5 000 mkw.) i poznańskim centrum King Cross Marcelin (520 mkw.). W marcu przyszłego roku będzie można zobaczyć pierwsze efekty trzeciego projektu, który zainicjowano w Galerii Sudeckiej. Kwitnąca we wszystkich kolorach i pachnąca latem łąka w mieście to nie tylko odprężenie dla oczu. Łąki wpływają na jakość powietrza, wyłapując pyły tworzące smog – metr kwadratowy łąki kwietnej ma skuteczność filtrowania powietrza porównywalną do pięcioletniego drzewa. Potrafią również obniżać temperaturę powietrza, co jest szczególnie istotne podczas lata w mieście.

Łąka w mieście – dla natury

Łąki wpływają na poprawę lokalnego ekosystemu – w miejskim krajobrazie to tętniące życiem wyspy bioróżnorodności, dające schronienie wielu pożytecznym zwierzętom, w tym zapylaczom, które znajdą tu też pożywienie – pyłki i nektar. Pozwalają także na bardziej racjonalne gospodarowanie zasobami i obniżenie emisji CO2. Dzięki głęboko sięgającym korzeniom łąki dobrze zatrzymują wodę, co sprawia, że są odporne na suszę i nie potrzebują dodatkowego podlewania czy nawożenia. W porównaniu z miejskimi trawnikami łąka kwietna wymaga też znacznie rzadszego koszenia.

– Od firm oczekuje się obecnie odpowiedzialnego reagowania na wyzwania współczesnego świata. Łąki kwietne, które sadzimy zamiast trawników wokół naszych obiektów, są przykładem odpowiedzi EPP na aktualne potrzeby występujące lokalnie, w naszym sąsiedztwie takie jak zazielenianie miast, czy poprawianie jakości powietrza. Wierzymy, że nawet najmniejsza inicjatywa ma znaczenie i staramy się szerzyć takie podejście z nadzieją, że inni pójdą w nasze ślady. W końcu planeta Ziemia to nasz wspólny dom, o który wszyscy powinniśmy dbać – powiedziała Urszula Matej-Bil, dyrektor komunikacji EPP.

Centra handlowe EPP – bliżej natury

Łąki kwietne to jedna z wielu inicjatyw EPP. Na okalających bełchatowską Galerię Olimpia drzewach zainstalowano budki lęgowe dla ptaków, które zapewniają im bezpieczne miejsce lęgu i opieki nad pisklętami. Można je znaleźć także w kompleksach biurowych EPP np. warszawskim Parku Rozwoju czy Malta Office Park w Poznaniu. Na dachu Galerii Echo oraz Pasażu Grunwaldzkiego pojawiły się pasieki z pszczołami miodnymi. Z kolei Zielonym Zakątkiem – ekostrefą z ogrodem sensorycznym i pasieką edukacyjną – zasłynęła Galeria Solna w Inowrocławiu, otrzymując Złotą Nagrodę PRCH Awards w kategorii CSR. To wyjątkowy projekt łączący działania ekologiczne z rewitalizacją społeczną, który doceniono za zdiagnozowanie i rozwiązanie rzeczywistego problemu osób mieszkających w sąsiedztwie centrum.