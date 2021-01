Era zrównoważonego rozwoju. Jak tworzyć architekturę z zielonym przesłaniem?

Jak projektować i budować w erze zrównoważonego rozwoju? Jakie działania mogą podejmować architekci, aby tworzyć "budynki z zielonym przesłaniem"? O tym będziemy dyskutować podczas 4 Design Days Pre-Opening Online (28-29 stycznia, www.4dd.pl), wydarzenia będącego zapowiedzią majowego 4 Design Days 2021 w Katowicach - największego w tej części Europy międzynarodowego święta architektury, designu i nieruchomości.

REKLAMA

Już w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days Pre-Opening Online. Przez dwa dni w gronie znakomitych architektów, projektantów i inwestorów działających na rynku nieruchomości oraz producentów i dostawców wyposażenia wnętrz będziemy szukać odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące architektury, designu i nieruchomości!

Wśród poruszonych tematów znajdzie się także istotna kwestia relacji budynków ze środowiskiem. W sesji Architektura. Budynki z zielonym przesłaniem krytyk i kurator architektury, Marcin Szczelina zwracać będzie uwagę na to, w jaki sposób planować ten dialog, aby obiekty były gotowe na wyzwania przyszłości i jak powinno wyglądać budowanie w erze zrównoważonego rozwoju.

Udział w dyskusji potwierdzili już Ewa Kuryłowicz, architektka, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates, kierowniczka, Zakład Projektowania i Teorii Architektury, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska oraz Szymon Wojciechowski, architekt, współwłaściciel, prezes zarządu, APA Wojciechowski.

–To już nie jest czas na to, abyśmy się edukowali, a czas na konkretne działania – podkreśla Marcin Szczelina. – W dyskusji będę chciał zwrócić uwagę na realne działania, jakie mogą podejmować architekci. Na przykład pracownia Kuryłowicz & Associates przystąpiła do akcji Architekci dla klimatu. Z kolei APA Wojciechowski podpisali porozumienie UN Global Compact. Są to inicjatywy, które mają za zadanie wymuszać na architektach pewne działania – wylicza Marcin Szczelina. – Chciałbym też, aby nasza rozmowa była nie tylko próbą weryfikacji tego, co zrobiliśmy, ale również zachęciła po podejmowania takich inicjatyw przysłuchujące się jej osoby – zapowiada moderator dyskusji.

ZOBACZ PROGRAM 4 DESIGN DAYS PRE-OPENING ONLINE NA WWW.4DD.PL



4 Design Days to największe w tej części Europy międzynarodowe wydarzenie rynku nieruchomości, architektury, wnętrz i wzornictwa. Jednak VI edycja tego święta w tradycyjnym wydaniu, ze względu na pandemię, odbędzie się w nowym terminie – 13-16 maja 2021 r.

Tematów do dyskusji jest jednak mnóstwo, a wyzwań do pokonania dla architektów, projektantów i inwestorów jeszcze więcej. Dlatego w dniach 28-29 stycznia 2021 r. zapraszamy na 4 Design Days Pre-Opening Online. Szerokie dotarcie zapewnią transmisje i retransmisje debat. Wydarzeniu towarzyszyć będzie szeroka kampania promująca partnerów spotkania, realizowana w mediach Grupy PTWP: PropertyDesign.pl, Dobrzemieszkaj.pl, PropertyNews.pl oraz social mediach.

Wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych technologii zapewniających otwarty dostęp do wydarzeń i treści, interaktywność i bezprecedensowy medialny zasięg.