ESG w biurowcach: top 5 rozwiązań, które warto zastosować

Eksperci Cavatina Holding wskazują kilka jeszcze mało rozpowszechnionych elementów, które sprawdzają się w zrównoważonych inwestycjach firmy.

Na deweloperach i właścicielach nieruchomości spoczywa coraz większa odpowiedzialność związana z kwestiami ESG.

Jednym z niestandardowych, nawet w biurowcach klasy A, rozwiązań jest zastosowanie separatora substancji ropopochodnych do oczyszczania wody z całego terenu inwestycji, a nie tylko garaży.

Cichobieżne windy stały się standardem w biurowcach, jednak w przypadku większych obiektów zwłaszcza wysokościowych warto rozważyć dodatkowe systemy, np. zarządzania ruchem.

Najnowocześniejsze budynki biurowe zapewniają użytkownikom zdrowe, pozytywnie wpływające na efektywność warunki pracy – co dotyczy także w dużym stopniu komfortu akustycznego.

Na znaczeniu zyskuje rozwój projektów typu mixed-use, które uzupełniają brakujące w danej lokalizacji funkcje, rewitalizują i oddają przestrzeń lokalnym społecznościom.

Na deweloperach i właścicielach nieruchomości spoczywa dziś coraz większa odpowiedzialność związana z ograniczaniem wpływu budynków i ich eksploatacji na środowisko, zdrowie i komfort użytkowników oraz kształtowanie przestrzeni miejskiej zgodnie z potrzebami szerszej społeczności. Stosowane rozwiązania to o wiele więcej niż oświetlenie LED czy krzewy posadzone przy budynku.

Możliwości zdają się być dziś niemal nieograniczone – dlatego przy wyborze trzeba rozważyć realny efekt vs koszty wdrożenia. Eksperci Cavatina Holding wskazują kilka jeszcze mało rozpowszechnionych elementów, które sprawdzają się w zrównoważonych inwestycjach firmy. Biurowce z portfolio dewelopera są certyfikowane w BREEAM uzyskując poziom Outstanding lub Excellent.

Woda: minimalizacja zanieczyszczeń wód powierzchniowych

Katowicki kompleks mixed-use Global Office Park wyróżnia się nie tylko imponującą architekturą i wielkością – zastosowano tu także wiele rozwiązań poprawiających znacząco funkcjonowanie budynków z ograniczeniem wpływu na środowisko. Jednym z niestandardowych, nawet w biurowcach klasy A, rozwiązań jest zastosowanie separatora substancji ropopochodnych do oczyszczania wody z całego terenu inwestycji, a nie tylko garaży.

Zatłoczone centra miast borykają się między innymi z dużym zanieczyszczeniem wody odprowadzanej z ulic, chodników i skwerów do kanalizacji. Sposób odprowadzania ścieków sanitarnych i wód opadowych z terenu Global Office Park, sprawia, że ścieki te nie mogą być źródłem bezpośredniego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Układ podczyszczania ścieków deszczowych spływających z dróg i parkingów, składa się z separatorów substancji ropopochodnych i osadników - mówi Agnieszka Seweryn, ESG & Sustainability Manager w Cavatina Holding.

W budynku zastosowano metody zaliczane do systemów zrównoważonego drenażu (SuDS) zatrzymujące wody opadowe u źródła (source control methods), jak i metody zatrzymujące wody opadowe na terenie inwestycji (site control methods).

Energia: optymalizacja użycia wind i odzysk energii

Cichobieżne windy stały się standardem w biurowcach, jednak w przypadku większych obiektów zwłaszcza wysokościowych warto rozważyć dodatkowe systemy.

Global Office Park, Katowice, fot. mat. pras. Cavatina Holding

W budynkach takich, jak ponad 100-metrowe wieże Global Office Park, decydujemy się na zastosowanie systemów zarządzania ruchem, np. PORT, optymalizujących zarówno zużycie energii jak i zwiększające wydajność obsługi pasażerów. Ponadto przy tej liczbie kondygnacji zainstalowaliśmy także falownik rekuperacyjny pozwalający na odzyskiwanie energii przy hamowaniu wind - tłumaczy Agnieszka Seweryn, ESG & Sustainability Manager w Cavatina Holding.

Rekuperacja z kolei w centralach wentylacyjnych tego kompleksu pozwala na odzyskanie nawet 75% ciepła.

Akustyka: cicho wewnątrz, cicho na zewnątrz

Najnowocześniejsze budynki biurowe zapewniają użytkownikom zdrowe, pozytywnie wpływające na efektywność warunki pracy – co dotyczy także w dużym stopniu komfortu akustycznego. Dźwiękochłonne panele i podwieszane sufity czy miękkie wykładziny także poprawiające parametry akustyczne to podstawa projektowania wysokiej klasy biurowców.

Komfort wewnątrz to jedno, jednak należy także rozważyć kwestie poziomu emitowanych na zewnątrz w trakcie użytkowania budynku dźwięków.

Wybierając systemy windowe, wentylacyjne i inne warto zwrócić uwagę na poziom dźwięków emitowanych przy ich działaniu do środowiska. W Global Office Park przeprowadziliśmy dwa niezależne badania wewnątrz i na zewnątrz budynku, dzięki czemu mamy pewność, że bardzo niska emisja hałasu tworzy przyjazne środowisko pracy i nie zakłóca spokoju wokół - dodaje Agnieszka Seweryn.

Społeczność: odważny mix funkcji dający realną zmianę

Ewolucja miast zmierza w kierunku multifunkcyjnych, bardziej zielonych i przyjaznych niezmotoryzowanym dzielnic. Z tego powodu na znaczeniu zyskuje rozwój projektów typu mixed-use, które uzupełniają brakujące w danej lokalizacji funkcje, rewitalizują i oddają przestrzeń lokalnym społecznościom.

Przykładem odważnego podejścia do tworzenia projektów unikatowych i niosących dużą wartość dodaną dla miasta jest Cavatina Hall. To jedyny w skali kraju projekt mixed-use, nagradzany za architekturę w Polsce i za granicą, który łączy funkcję biurową z kulturalną. Jego charakterystyczna, futurystyczna szklana kopuła kryjąca świetnie wyposażoną i nagłośnioną salę koncertową stała się już nowym znakiem rozpoznawczym Bielska-Białej. Jest to także pierwszy obiekt tego typu w Polsce, który uzyskał międzynarodowy certyfikat prośrodowiskowy BREEAM.

Społeczność: projektowanie otwarte na świat

Ważnym punktem na liście priorytetów przy projektowaniu inwestycji Cavatina Holding jest wpisanie każdego z nich w szerszy kontekst społeczny, oddanie przestrzeni wspólnych mieszkańcom miasta.

Palio Office Park, kontenerowa strefa gastronomiczna, wizualizacja, fot. mat. pras. Cavatina

Przy każdej lokalizacji wymaga to indywidualnego podejścia. I tak np. przy Palio Office Park na terenie Stoczni Gdańskiej, w ramach przemian Młodego Miasta przeprowadzone zostały prace remediacyjne w związku z przemysłową przeszłością tego terenu. Cavatina odtwarza także niemal kilometrowy odcinek ul. Malarzy, przy której powstają budynki. Dodatkowo projekt przewiduje powstanie ogólnodostępnej kontenerowej strefy gastronomicznej, która pobudzi tę okolicę do życia.

Z kolei w przypadku projektu Quorum w centrum Wrocławia, deweloper stworzy nową przestrzeń rekreacyjną z deptakiem nad Odrą, bierze także aktywny udział w przebudowie Układu Drogowego ulic Sikorskiego i Rybackiej wraz z sieciami i niezbędna infrastrukturą.