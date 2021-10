Euro Styl i Torus we wspólnej akcji sadzenia drzew

Wywodzą się z tego samego miasta i tam od wielu lat realizują większość swoich inwestycji. Razem, na historycznych, postoczniowych terenach w Gdańsku budują DOKI – Euro Styl odpowiada za cześć mieszkaniową i usługową, Torus za biurową. 16 października wspólnie będą też sadzić drzewa, odtwarzając las na terenach Nadleśnictwa Lipusz dotkniętych katastrofalną nawałnicą w 2017 roku.

DOKI w Gdańsku powstają we współpracy dwóch deweloperów, liderów w swoich segmentach rynku. Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego w Polsce, buduje DOKI Living (ponad tysiąc mieszkań i lokali usługowych) i rewitalizuje zabytkowy budynek MONTOWNI, w którym znajdą się m.in. food hall oraz lofty o funkcji hotelowej. Z kolei firma Torus, specjalizująca się w budownictwie komercyjnym, wykonuje DOKI Office – część biurowo-usługową inwestycji. W praktyce oznacza to, że dzięki synergii dwóch doświadczonych firm i dwóm strumieniom finansowania wyjątkowy, 7-hektarowy teren w centrum Gdańska zostanie sprawnie zagospodarowany, tworząc nową tkankę miejską, a poszczególne części inwestycji będą odznaczały się wysoką jakością. Ten rejon miasta zacznie też znacznie szybciej „żyć”, wykorzystując ogromny potencjał wynikający z wielu komplementarnych funkcji i świetnej lokalizacji.

- Wspólna realizacja tak dużej inwestycji, jaką są DOKI, wymaga porozumienia nie tylko na poziomie biznesowym i zarządów. Na bieżąco współpracują ze sobą różne zespoły i osoby w naszych firmach. Wymieniają się cennymi dobrymi praktykami, konsultują rozwiązania, podpowiadają sobie nawzajem. Wspólnie realizowane są też liczne działania marketingowe i PR-owe, co jest ciekawym doświadczeniem z perspektywy tego, że na co dzień działamy w różnych segmentach rynku nieruchomości – mówi Monika Brzozowska, zastępczyni dyrektora marketingu w firmie Torus.

Euro Styl i Torus wspólnie realizowały kampanię wprowadzającą markę DOKI na rynek, której głównym elementem była unikatowa produkcja filmowa realizowana w charakterystycznym, stoczniowym otoczeniu. Firmy razem prowadzą też liczne działania wizerunkowe dotyczące inwestycji, a teraz – ramię w ramię, łopata w łopatę – będą też… sadzić drzewa.

Razem odtwarzają las

Jesienią 2019 roku blisko 1500 osób, pracowników trójmiejskich firm i instytucji odtworzyło 11 ha lasu na terenach Nadleśnictwa Lipusz dotkniętych nawałnicą w 2017 roku. Posadzono wtedy blisko 110 tysięcy brzóz, modrzewi, sosen i innych gatunków drzew. 16 października Torus organizuje kolejną edycję akcji „Do nasadzenia”, bo potrzeby związane z odtworzeniem ekosystemu leśnego wciąż są duże.

- Gdy dowiedzieliśmy się, że Torus przygotowuje kolejną akcję sadzenia drzew, nie wahaliśmy się ani chwili, żeby do niej przystąpić i zostać partnerem wydarzenia. To cenna inicjatywa, która ma wymiar nie tylko społeczny i wpisuje się w naszą politykę CSR, ale jest też świetnym polem do integracji oraz edukacji pracowników i ich rodzin – mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu w firmie Euro Styl.

W tegorocznej edycji akcji „Do nasadzenia”, która odbędzie się w sobotę 16 października, do zalesienia będzie powierzchnia blisko 11 ha. Niedaleko miejscowości Dziemiany na terenie Leśnictwa Dywan (Nadleśnictwo Lipusz) sadzone będą sosny, buki, modrzewie i świerki.

- Akcja ma charakter całodziennej imprezy. Rozpoczynamy zbiórką na miejscu około godziny 11:00, później krótki instruktaż i do godziny 16:00 działamy. Mimo, że tym roku sadzimy tylko jednego dnia, postaramy się maksymalnie zbliżyć do wyniku z 2019, kiedy w dwie soboty nasadziliśmy 110 tys. drzew. Ogromnie się cieszę, że nasza inicjatywa po raz kolejny spotyka się z tak dużym odzewem i budzi tyle entuzjazmu w środowisku biznesowym i pracowniczym – dodaje Monika Brzozowska z Torusa.

Obok Euro Stylu partnerami tegorocznej edycji akcji „Do nasadzenia” są Ergo Hestia, ISOC Group, Polski Związek Firm Deweloperskich i LPP. Partnerem strategicznym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.