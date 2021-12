FAAR Architekci z projektem nawiązującym do architektury Lanckorony

Projekt domu jednorodzinnego autorstwa pracowni FAAR architekci z Wadowic, to budynek skalą, formą i detalem nawiązujący do tradycyjnej, drewnianej architektury w miejscowości Lanckorona. Powstał z głębokiej refleksji nad otoczeniem i stał się współczesną odpowiedzią na pytanie, jak można zaprojektować nową przestrzeń do życia w od lat określonym krajobrazie małopolskiej wsi.

Lanckorona to miejscowość na południu Polski, znana wszystkim miłośnikom Szlaku Architektury Drewnianej. Nazywana magiczny „Miastem Aniołów”, urzeka charakterystyczną dla tego regionu XIX-wieczną drewnianą zabudową. To właśnie tu stoi „Czarna Perła” – dom jednorodzinny zaprojektowany przez Krzysztofa Fabera, właściciela i głównego projektanta pracowni FAAR architekci z Wadowic.

- Każdy kto odwiedził Lanckoronę, widział zapewne malowniczy ryneczek z drewnianymi budynkami z tradycyjnym nadwieszeniem. Projektując Czarną Perłę zależało nam na uzyskaniu idealnego balansu pomiędzy inspiracjami zabudową Lanckorony, a tym żeby nie być zbytnio dosłownym. Chcieliśmy, aby wszelkie wpływy tradycji były widoczne, lecz już w nowej formie, która powstała tu i teraz – mówi Krzysztof Faber.

Obiekt o powierzchni 133,33 m² (w tym powierzchnia użytkowa 93,19 m² ) zaprojektowany został na rzucie prostokąta. To budynek parterowy, niepodpiwniczony, w konstrukcji drewnianej z wykończeniem z drewna. W projekcie widoczna jest podmurówka żelbetowa obłożona kamieniem oraz dach dwuspadowy o nachyleniu 30o kryty płaską blachą. W wystroju wnętrza zastosowano drewno oraz płytki ceramiczne. Parter zajmują wszystkie pomieszczenia mieszkalne oraz gospodarcze, tj.: pokój dzienny z jadalnią, sypialnie, pomieszczenia do pracy, korytarz, łazienka oraz pomieszczenie techniczne, w którym znajduje się kocioł gazowy (za pomieszczeniem łazienki).

- Razem z inwestorami zdecydowaliśmy, że dom będzie „czarny w każdym detalu”. Po licznych testach materiałów, ustaliliśmy kolor zewnętrza, które ostatecznie kontrastuje z kolorem naturalnej deski wewnątrz budynku. Pomysł ten sprawdził się, a dom pomimo swojego podłużnego kształtu, dobrze komponuje się z otaczającą przyrodą o każdej porze roku – podkreśla architekt.

Wyzwaniem dla projektantów okazało się nachylenie terenu. W celu bezpiecznego posadowienia budynku, wylano specjalny stopień z betonu, który jednak ze względu na ograniczony budżet, nie został wykorzystany na lokalizację pomieszczeń zatopionych w zbocze terenu. Od samego początku architekci współpracowali z wykonawcą domów szkieletowych.

- Budowa odbyła się bez zmian w stosunku do projektu. Stawiamy podobne domy od lat, lecz to pierwszy projekt w stylu "nowoczesnej stodoły", który po realizacji cieszy się już dużym zainteresowaniem wśród nowych inwestorów - mówi Tomasz Pytel, właściciele firmy wykonawczej Skorpion Domy z Drewna.

Projekt domu oczywiście wpisuje się w popularny ostatnio trend, pod nazwą "nowoczesna stodoła”, lecz nie to było nadrzędnym celem jego autorów. Indywidualna propozycja dla wymagającego klienta, odbiega znacznie od typowych projektów. – To moja szczera, architektoniczna wypowiedź na temat "prostego" domu – mówi Krzysztof Faber.

Optymalizacja formy oraz racjonalne podejście do tego zadania projektowego spowodowało, że Czarna Perła przybrała podłużną formę. Okna salonu, dwóch sypialni i pracowni skierowane są na południe. Za nimi roztacza się piękny widok na pobliskie wzgórza. Okno w salonie tworzy „żywy obraz”, który zmienia się wraz z naturalnym krajobrazem.