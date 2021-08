Fabryczna Office Park w Krakowie z przeszkleniami z innowacyjnego giętego szkła

Architektura oparta na miękkich liniach i zaokrąglonych kształtach to niewątpliwy wyróżnik, ale także nie lada wyzwanie wykonawcze. Jak przy użyciu dostępnych na rynku materiałów osiągnąć swobodę projektową? Zastosowane w kompleksie Fabryczna Office Park w Krakowie szkło dzięki swoim właściwościom, pozwala na gięcie i realizację niestandardowych form, elastycznie wpisujących się w wizję architekta.

Fabryczna Office Park w Krakowie to biurowa część wielofunkcyjnego kompleksu Fabryczna City, czyli jednej z tych inwestycji, które na nowo zagospodarowują śródmiejskie Grzegórzki wprowadzając w zastaną tkankę miasta współczesne funkcje, standardy i formy. Zrealizowane w pierwszej kolejności trzy budynki biurowe wyróżniają, na tle sąsiedniej zabudowy, zaokrąglone w narożnikach szklane fasady, poprzecinane poziomymi czarnymi i złotymi pasami rozdzielającymi poszczególne kondygnacje.

- W realizowanych budynkach zdecydowaliśmy się na wykorzystanie szkła Guardian SunGuard SN 62/34HT. Neutralna barwa szkła współgra z pozostałymi partiami elewacji i tworzy spójny efekt wizualny, spełniający nasze oczekiwania. Dodatkowo współpraca z Guardian Glass zapewniła nam elastyczność w doborze przetwórcy, co pozwoliło zminimalizować straty materiałowe w procesie gięcia szkła. Wszystkie te czynniki miały pozytywny wpływ na optymalizację procesu inwestycyjnego – mówi Paweł Walczak, Dyrektor ds. Inwestycji F.R.B INTER-BUD Sp. z.o.o.

Doświetlenie i ochrona przed nagrzewaniem

Duże powierzchnie przeszkleń to symbol nowoczesności, ale także możliwość zapewnienia odpowiedniego doświetlenia biurowych wnętrz naturalnym światłem słonecznym, co należało do priorytetów podczas procesu projektowego. Aby zapewnić dostęp do światła dziennego, a jednocześnie zabezpieczyć pomieszczenia przed nadmiernym nagrzewaniem się, w elewacjach zastosowano szkło funkcyjne, które ma pomóc w zapewnieniu wysokiej transmisji światła przy jednoczesnym odbiciu nadmiaru energii cieplnej.

- Duże powierzchnie przeszkleń mają zasadniczy wpływ na komfort pracy w przestrzeniach biurowych. Eliminują lub w znacznym stopniu ograniczają, konieczność stosowania sztucznego oświetlenia, co ma pozytywny wpływ na psychiczne i fizyczne samopoczucie przebywających w budynku osób. W kompleksie Fabryczna Office Park w Krakowie zastosowaliśmy szkło Guardian SunGuard SN 62/34HT, zarówno w elewacjach południowych, jak i znajdujących się we własnym cieniu elewacjach północnych, bez obaw o wpływ nasłonecznienia na temperaturę wewnątrz budynku, mówi Marcin Wijowski, dyrektor projektu, IMB Asymetria Kraków.

Szkło bez kantów

Wśród wyróżników zrealizowanych budynków Fabryczna Office Park na uwagę z pewnością zasługują zaokrąglone narożniki wykonane ze szkła. W tym newralgicznym miejscu rzeczywistość często rozmija się z koncepcjami projektowymi i ściany, które w rzucie nie tworzą linii prostej, niejednokrotnie wykonywane są z krótkich prostych odcinków. Współczesne technologie pozwalają jednak na realizację takich projektów bez żadnych ustępstw. Specjalna folia TPF, która zabezpiecza szkła przed uszkodzeniami i zarysowaniem na etapie przetwórstwa, czyni cały proces znacznie łatwiejszym i obarczonym mniejszym ryzykiem zniszczenia materiału.

Indywidualne gięcie szklanych tafli umożliwiło osiągnięcie kształtów o dostosowanym do projektu promieniu i osiągnięcie precyzyjnie zaokrąglonych narożników. Wykonane zostały one z tego samego szkła, co płaskie części fasady więc oglądający nie widzi też różnic kolorystycznych w transmisji czy odbiciu. Tym samym bryły budynków tworzą spójną całość, przyciągając uwagę nieco niecodziennym kształtem. Wraz z okolicznymi przestrzeniami publicznymi i zielonymi tworzą w miejskiej tkance interesujący nowy fragment miasta, a same biurowce dumnie kontynuują długą tradycję słynnych „domów bez kantów”.