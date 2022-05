Fabryka Aktywności Miejskiej w Łodzi otwarta. Takich instytucji potrzebują polskie miasta

Jesteś mieszkańcem Łodzi i chcesz postawić ławkę na osiedlu lub doposażyć plac zabaw? Fabryka Aktywności Miejskiej służy pomocą. Właśnie otwarto nową instytucję miejską w zrewitalizowanym budynku przy ul. Tuwima.

REKLAMA

Fabryka Aktywności Miejskiej w Łodzi znajduje się w zrewitalizowanym obiekcie na ul. Tuwima, należącym niegdyś do fabryki maszyn i przyborów tkackich Henryka Wagnera. Nowa instytucja pomoże rozwiązać miejskie problemy.

– Do każdego z tych działań można znaleźć finansowanie, czy to z Budżetu Obywatelskiego, czy z mikrograntów. Możliwości jest wiele i to nasza w tym głowa, żeby podpowiedzieć, jak zrealizować dany pomysł – mówi Katarzyna Dyzio, dyr. Biura Aktywności Miejskiej.

Wśród miejskich programów finansowych, z których mogą korzystać mieszkańcy, są: najbardziej znany Budżet Obywatelski, mikrogranty czy inicjatywa lokalna. W tej chwili można się zgłaszać do dwóch z tych programów.

Pomysły są bardzo różne, na Zdrowiu, na skwerze przy Jarzynowej, powstało miejsce sąsiedzkich spotkań z piecem chlebowym. Mieszkańcy mogą na świeżym powietrzu wypiekać chleb i pizzę.

Sąsiedzi z osiedla im. Montwiłła-Mireckiego wpadli na pomysł wędrującej kawiarenki. Były spotkania z mieszkańcami, wspólne jedzenie ciasta i rozmowy. W przypadku mikrograntów wystarczy pomysł i chęć działania.

Z kolei inicjatywa lokalna zakłada element pracy własnej mieszkańców, dlatego np. Aleksandra Przedecka, zafascynowana uprawami na balkonie, zaproponowała szkolenia w tym temacie dla sąsiadów. Przygotowała sadzonki, a całą wiedzę miała w głowie. Dzięki inicjatywie lokalnej na warsztatach były donice, ziemia i narzędzia.

Wsparcie dla różnych grup

Działalność Fabryki to także wsparcie dla różnych grup, także tych zagrożonych wykluczeniem, jak niepełnosprawni czy cudzoziemcy. Swojego pełnomocnika mają także dzieci i młodzież oraz seniorzy.

– Mamy grupę na Facebooku związaną z działalnością Telefonu Życzliwości i jesteśmy w stałym kontakcie z Panią Celiną Maciejewską, pomaga nam i informuje o różnych szkoleniach i spotkaniach – mówi Maria Tynenska, seniorka działająca na rzecz innych seniorów w Telefonie Życzliwości.

Łodzianie łodzianom

Swoje miejsce znajdą w Fabryce także organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia. Tutaj dowiedzą się wszystkiego o grantach na działalność, ale także ze wsparciem biura mogą sięgnąć po pieniądze unijne.

– Otwarcie Fabryki to dla nas okazja do wymiany oczekiwań, czego potrzebujemy jako fundacja i jak urząd może nam w tym pomóc. Na pewno przestrzenie Fabryki przydadzą się do prowadzenia naszych działań – mówi Bożena Justyna z Fundacji Twórczy Żar, zajmującej się prowadzeniem warsztatów z rękodzieła dla różnych grup wiekowych.

Zaproszenie weekendowe na otwarcie Fabryki przyjęło kilkanaście różnych organizacji, między innymi Fundacja Działanie.

– Bardzo chętnie wzięliśmy udział w tym wydarzeniu, bo wiemy, że bez współpracy niemożliwe byłoby wiele rzeczy. Na tym polu musi być synergia, a Fabryka może nam pomóc chociażby w poznawaniu się i komunikowaniu z innymi organizacjami, ta wymiana zasobów jest ogromnym potencjałem do wykorzystania – mówi Marta Pszonak z Fundacji Działanie.

Każdy, czyli kto?

Główną ideą Fabryki Aktywności Miejskiej jest tworzenie dobrych warunków dla działań każdego mieszkańca, wspieranie w każdym jego pomyśle.

– Jeśli ktoś zbiera znaczki i chciałby zorganizować spotkanie łódzkich filatelistów, z takim pomysłem może do nas przyjść. Ważny jest ten element wychodzenia do innych ludzi, do innych mieszkańców Łodzi – mówi Agata Burlińska, z-ca dyr. Biura Aktywności Miejskiej.