Fabryka Norblina laureatem międzynarodowej nagrody. PRC Architekci w doborowym gronie

Fabryka Norblina znalazła się w gronie trzech zwycięzców plebiscytu ULI Europe Awards for Excellence. Projekt PRC Architekci został doceniony obok projektów Bjarke Ingels Group i Studios Architecture.

Nagrody Europe Awards for Excellence w edycji 2022 konkursu Urban Land Institute (ULI) przyznano trzem projektom z zakresu zabudowy i zagospodarowania w regionie EMEA.

Z grona pięciu finalistów wyłoniono następujących zwycięzców – projekty Latitude w Paryżu, Méca (Maison de l’Économie Creatives et de la Culture en Aquitaine) w Bordeaux z Francji, oraz Fabrykę Norblina w Warszawie z Polski.

Jury składające się z przedstawicieli uznanych liderów rynku nieruchomości z całego sektora, w tym architektury, nieruchomości komercyjnych, deweloperskich, inwestycyjnych, zarządzania nieruchomościami, partnerstwa publiczno-prywatnego i usług profesjonalnych wyłoniło pięciu finalistów konkursu, a następnie trzy zwycięskie projekty.

Fabryka Norblina, Warszawa, Polska (deweloper i właściciel: Grupa Capital Park, Architekt: PRC Architekci), fot. mat. prasowe

Nagrody ULI Europe Awards for Excellence stanowią wyraz najwyższego uznania dla projektów, które osiągnęły doskonałość pod względem praktycznego zagospodarowania i użytkowania gruntów, począwszy od procesu planowania przestrzennego i budowy po rentowność ekonomiczną, zarządzanie i wpływ na społeczności lokalne, a także cechy stylistyczne.

Zwycięzcy ULI Europe Awards for Excellence

Zwycięskie projekty w ramach edycji 2022 ULI Europe Awards for Excellence to:

Latitude, Courbevoie (Paryż), Francja (deweloper i właściciel: Générale Continentale Investissements. Architekt: Studios Architecture); przebudowany i rozbudowany budynek biurowy z 1970 r. będący jednocześnie we francuskiej czołówce 15% budynków o najmniejszym zużyciu energii na m2. Dzięki doskonałym umiejętnościom dewelopera, Latitude cechuje harmonia z najbliższym otoczeniem, będąca jedną z cech wyróżniających projektu, i dynamizująca ten zapomniany nieco obszar dzielnicy biznesowej La Défense.

Latitude, Courbevoie (Paryż), Francja (deweloper i właściciel: Générale Continentale Investissements. Architekt: Studios Architecture), fot. mat. prasowe

MÉCA (Maison de l’Économie Creatives et de la Culture en Aquitaine) Bordeaux, Francja (deweloper i właściciel: region Nowa Akwitania. Architekci: BIG-Bjarke Ingels Group; FREAKS freearchitects; Lafourcade-Rouquette Architectes); centrum sztuki współczesnej łączące trzy instytucje. Rezultat jest niezwykły, jeśli chodzi o rewitalizację urbanistyczną i promocję metod wspierania wymiany, wzajemnej stymulacji intelektualnej i udanej współpracy organów kultury. Rzadko obserwuje się przywództwo i wybitne zarządzanie projektem na tak wysokim poziomie.

MÉCA (Maison de l’Économie Creatives et de la Culture en Aquitaine) Bordeaux, Francja (deweloper i właściciel: region Nowa Akwitania. Architekci: BIG-Bjarke Ingels Group FREAKS freearchitects Lafourcade-Rouquette Architectes), fot. mat. prasowe

Fabryka Norblina, Warszawa, Polska (deweloper i właściciel: Grupa Capital Park, Architekt: PRC Architekci); wielofunkcyjny kompleks z nowoczesnymi biurami, konceptami kulturalnymi, rozrywkowymi, gastronomicznymi, handlowo-usługowymi oraz strefą zdrowia i urody. Powstał w procesie rewitalizacji i rozbudowy zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner, których historia sięga XVIII w.

Fabryka Norblina, Warszawa, Polska (deweloper i właściciel: Grupa Capital Park, Architekt: PRC Architekci), fot. mat. prasowe

Projekt jest znakomitym przykładem przywództwa i odpowiedzialnego zarządzania w procesach rewitalizacji naszych miast. Wykazując zaangażowanie na rzecz zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej miast, projekt pokazuje nam, że sztuka skutecznego tworzenia atrakcyjnych miejsc polega na doskonałej kombinacji budowy społeczności lokalnych, dbałości o jakość i szczegóły oraz długoterminowym zarządzaniu operacyjnym.

Zwycięzców ogłoszono i uhonorowano podczas uroczystej kolacji połączonej z wręczeniem nagród, która odbyła się w Rotterdamie 13 października, po inauguracyjnym szczycie ULI C Change Summit w dniu 12 października. Wszyscy zwycięzcy zostaną automatycznie nominowani do konkursu 2022 Global Awards for Excellence, którego wyniki zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu.

„Laureaci nagród ULI Europe Awards for Excellence to wzorowe projekty, które zasługują na wielki aplauz” – powiedział Lars Huber, przewodniczący ULI Europe. „Wszystkie projekty przesunęły granice dotychczasowych możliwości, wnosząc znakomity wkład w społeczności lokalne, dzielnice i miasta, w których funkcjonują. Życzymy wszystkim zespołom projektowym wszystkiego najlepszego, ponieważ dołączają właśnie do konkursu ULI Global Awards for Excellence”.

„Laureaci tegorocznej edycji nagród ULI Europe Awards for Excellence wykazali się zaangażowaniem na rzecz najlepszych praktyk i zrównoważonego rozwoju, a także poświęceniem na rzecz budowy miast bardziej sprzyjających integracji społecznej poprzez zaangażowanie społeczności lokalnych, projektowanie sytuacyjne i innowacyjność. Projekty te wykraczają i realizują z nawiązką misję ULI na świecie i powinny być uhonorowane w całej branży nieruchomości w regionie EMEA” - powiedziała Sophie Henley-Price, dyrektor generalna i zarządzająca, STUDIOS Architecture (Paryż, Francja), a zarazem przewodnicząca jury.

„Dzielenie się wiedzą i najlepszymi praktykami ma kluczowe znaczenie dla realizacji misji ULI. Każdy ze zwycięzców stworzył mocny punkt odniesienia, z którego inni gracze w branży mogą czerpać wiedzę i wykorzystywać jako inspirację. Dotyczy to również finalistów”, powiedziała Lisette van Doorn, dyrektor generalna ULI Europe. „Chcę podziękować wszystkim, którzy zgłosili swoje projekty, a szczególnie pogratulować zwycięzcom. Z niecierpliwością i zainteresowaniem będziemy obserwować, jak projekty te wnoszą pozytywny wpływ i wkład w społeczności lokalne.”

Nagroda ULI Europe Awards for Excellence jest wyrazem uznania dla wybitnych wysiłków na rzecz rozwoju w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce w sektorze prywatnym, publicznym i non-profit. Stanowi rodzaj regionalnego rozszerzenia programu ULI Global Awards for Excellence, który sięga 1979 r. Tegoroczne trzy zwycięskie projekty w regionie EMEA zostaną automatycznie uwzględnione w edycji 2022 konkursu ogólnoświatowego, którego wyniki zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu przed jesiennym spotkaniem ULI, które zaplanowano na koniec października w Dallas