Fabryka Norblina, Royal Wilanów, Nowy Wełnowiec: Capital Park podsumowuje dwie dekady działalności

Grupa Capital Park podsumowuje dwie dekady swojej działalności na polskim rynku nieruchomości, podczas których powstały takie inwestycje jak Fabryka Norblina, Royal Wilanów czy Eurocentrum Office Complex. W planach jest m.in. miastotwórczy projekt Nowy Wełnowiec w Katowicach.

REKLAMA

Podczas dwóch dekad powstały takie inwestycje jak Fabryka Norblina, Royal Wilanów, Eurocentrum Office Complex czy sieć parków handlowych Street Mall Vis à Vis.

Obecnie spółka przygotowuje dwa kolejne projekty do realizacji – inwestycję mieszkaniową w Gdańsku na Polskim Haku oraz wielofunkcyjny i miastotwórczy projekt Nowy Wełnowiec, który powstanie na poprzemysłowych terenach Katowic.

Jan Motz, założyciel Grupy Capital Park i prezes zarządu: "Kiedy 20 lat temu powstawał Capital Park wiedziałem, że chcę realizować projekty nietuzinkowe, zmieniać oblicza polskich miast i wyznaczać nowe trendy, które podpatrywałem na świecie."

Ponad 140 transakcji inwestycyjnych o wartości 4,25 mld złotych oraz realizacja 320.000 mkw. powierzchni w projektach biurowych, handlowych, mieszkaniowych oraz wielofunkcyjnych - tak w liczbach można podsumować działalność Grupy Capital na polskim rynku nieruchomości.

Fabryka Norblina

Flagowym projektem spółki obsypanym krajowymi i międzynarodowymi nagrodami jest Fabryka Norblina – wielofunkcyjny kompleks zlokalizowany na warszawskiej Woli. Rewitalizacja dawnych fabrycznych zakładów Norblin, Bracia Buch i T. Werner była jednym z największych i najbardziej wymagających przedsięwzięć tego typu w Polsce, gdzie w historyczną zabudowę wkomponowana została nowoczesna architektura.

Flagowym projektem spółki obsypanym krajowymi i międzynarodowymi nagrodami jest Fabryka Norblina – wielofunkcyjny kompleks zlokalizowany na warszawskiej Woli. fot. mat. Capital Park

Od 2021 roku Fabryka Norblina ponownie otworzyła się na miasto oferując 2 ha zagospodarowanego terenu, którego historia sięga dwa wieki wstecz. Kompleks wyróżniają unikalne koncepty, m.in. BioBazar, autorskie butikowe kino KinoGram, największa w Polsce strefa gastronomiczna o powierzchni 10.000 mkw. z Food Town, restauracjami z obsługą kelnerską, Piano Barem, restauracją i klubem MOXO oraz nowo otwartym konceptem Amar Beirut.

W Fabryce Norblina działa także Muzeum Fabryki Norblina upamiętniające ponad 200-letnią historię tych terenów, Apple Muzeum Polska, pierwsza w Polsce przestrzeń immersyjna Art Box Experience, czy centrum mądrej rozrywki Smart Kids Planet. W kompleksie znajduje się pierwszy w Polsce automatyczny podziemny parking dla rowerów.

Apple Muzeum Polska, pierwsza w Polsce przestrzeń immersyjna Art Box Experience. fot. mat. prasowe Fabryka Norblina

(Nie tylko) rewitalizacje

Projekt Fabryki Norblina to nie jedyna rewitalizacja podjęta przez Grupę Capital Park. Firma zaangażowana była także w inne projekty rewitalizacji i modernizacji, m. in. zabytkowych gdańskich kamienic, w których obecnie funkcjonuje Hotel Hampton by Hilton Old Town Gdańsk, Galerii Zaspa w przestrzeniach dawnego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz oraz pierwszego centrum handlowego w Wielkopolsce – ETC Swarzędz.

W portfolio Capital Park znalazł się też m.in. projekt mixed-use Royal Wilanów. fot. mat. Capital Park

W portfolio Capital Park znalazły się też projekt mixed-use Royal Wilanów, kompleks biurowy Eurocentrum Office Complex, Racławicka Point, nowe obiekty handlowe - kameralne parki typu convenience Street Mall Vis à Vis w Warszawie, Radomiu, Toruniu i Łodzi oraz osiedle podmiejskich willi Rezydencje Pałacowa.

W planach kolejne inwestycje

Spółka wkracza w kolejne dziesięciolecie swojej działalności z nowymi projektami i wyzwaniami. W Gdańsku na obszarze 1,3 ha w unikalnej lokalizacji ujścia Motławy do Martwej Wisły, tzw. Polskim Haku przygotowywana jest inwestycja mieszkaniowa z ogólnodostępną promenadą.

Nowy Wełnowiec to wielofunkcyjna i ekologiczna dzielnica Katowic, w której znaczną część stanowić będą tereny zielone. proj .JEMS Architekci, fot. mat. prasowe

Potężny, wielofunkcyjny projekt szykowany jest też w Katowicach i Siemianowicach Śląskich. Obszar 44 ha, z których 25 ha znajduje się w północnej części Katowic, na którym kiedyś działała huta zostanie zrekultywowany, zrewitalizowany i przywrócony miastu. Powstanie tu Nowy Wełnowiec - wielofunkcyjna i ekologiczna dzielnica, w której znaczną część stanowić będą tereny zielone.