Fabryka Norblina uruchamia własne muzeum

Podwoje dla warszawiaków i turystów otworzyło właśnie Muzeum w zrewitalizowanej Fabryce Norblina, które upamiętnia dwa wieki historii tego miejsca i ludzi, którzy je tworzyli.

10 zabytkowych obiektów budowlanych, 50 maszyn i urządzeń datowanych od końca wieku XIX do lat 60. XX wieku oraz około 400 pozycji posrebrzanych wyrobów metalowej galanterii – to wszystko zobaczyć można na muzealnej wystawie stałej w Fabryce Norblina.

Dla zwiedzających przygotowane zostały cztery ścieżki zwiedzania: Budynki i Architektura, Maszyny i Urządzenia, Ludzie oraz Wyroby. Są one dostępne na trzech poziomach szczegółowości: Turysta, Rodzina, Ekspert. Muzeum oferuje również rozwiązania technologiczne z obszaru multimediów – to właśnie za ich pomocą można niemal namacalnie przenieść się do czasów, w których fabryka tętniła pracą. Wystawę stałą Muzeum można zwiedzać przy pomocy aplikacji na smartfony, druków oraz przewodników.

Najbliższy weekend (4-5 grudnia) to inauguracja otwarcia Muzeum, które z tej okazji będzie można zwiedzać z wyjątkowymi przewodnikami. W rolę gospodarzy kompleksu - Albertyny Wernerowej z domu Norblin oraz Ludwika Norblina wcielą się przewodnicy, którzy w nietuzinkowy sposób przybliżą zwiedzającym historię odrestaurowanej fabryki. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę odbędzie się po 5 spacerów w godzinach: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 oraz 17:00. Każda grupa liczyć może maksymalnie 15 osób. W kolejnych tygodniach przewodnicy będą dostępni w środę oraz sobotę, a ich dostępność będzie można śledzić na stronie internetowej muzeum. Aby wziąć udział w wycieczce należy zarezerwować wybraną godzinę zwiedzania na stronie https://fabrykanorblina.pl/otwarcie/.

- Muzeum Fabryki Norblina to ogromne przedsięwzięcie, które udało nam się zrealizować w ramach prowadzonej przez Grupę Capital Park rewitalizacji pofabrycznych terenów. Jest to Muzeum niezwykłe, nie tylko ze względu na znajdujące się tu eksponaty, ale też otwartą formę, wkomponowaną w przestrzeń Fabryki Norblina. Na każdym kroku na zwiedzających czekają zatem kolejne eksponaty, jak zabytkowa prasa hydrauliczna 1000 T. czy kolekcje platerów znajdujące się w gablotach wykonanych m.in. z historycznych wózków - mówi Artur Setniewski, dyrektor Muzeum Fabryki Norblina.

- Cieszę się mogąc zaprosić do zwiedzania Muzeum pierwszych gości. Każdy z pewnością znajdzie tu coś interesującego dla siebie, ponieważ ścieżki zwiedzania są tematyczne i dostosowane do poziomu wiedzy o funkcjonujących tu kiedyś zakładach. Grudzień jest miesiącem testowym działalności Muzeum, chcemy zobaczyć, jak Muzeum funkcjonować będzie w praktyce i w codziennym życiu Fabryki, a także co możemy udoskonalić, by jak najlepiej odpowiedzieć na oczekiwania zwiedzających kompleks warszawiaków i turystów – dodaje Artur Setniewski.