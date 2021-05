Fabryka Norblina z nowym konceptem kulturalnym

W zaprojektowanej przez pracownię PRC Architekci Fabryce Norblina pojawi się kolejny koncept kulturalny. W zrewitalizowanym obiekcie otwarta zostanie galeria Flow Art House.

Flow Art House to kolejny koncept kulturalny, który pojawi się w ofercie zrewitalizowanej Fabryki Norblina.

Dzieła współczesnych artystów prezentowane będą podczas organizowanych cyklicznie wystaw w specjalnie przystosowanej do tego celu przestrzeni ekspozycyjnej o powierzchni 250 mkw.

Fabryka Norblina, rewitalizowana z inicjatywy Grupy Capital Park, jest w finalnym etapie prac konstrukcyjnych i już w III kwartale br. udostępni ponad 65 tys. mkw. powierzchni, z czego 41 tys. mkw. stanowić będą biura, a pozostałe 24 tys. mkw. wypełnią koncepty rozrywkowe, kulturalne, gastronomiczne, usługowe czy handlowe.

Za projekt architektoniczny Fabryki Norblina odpowiada pracownia PRC Architekci.

Realizowana przez Grupę Capital Park Fabryka Norblina zaprosiła do współpracy kolejnego partnera artystycznego, który wzbogaci funkcję kulturalną tego miejsca. Tuż obok wyjątkowego, butikowego kina, muzeum, czy piano baru z muzyką na żywo, działać będzie galeria sztuki Flow Art House.

W zabytkowej przestrzeni Fabryki Norblina Flow Art House zadebiutuje i otworzy się jako jeden z pierwszych konceptów już w III kwartale tego roku. W ofercie galerii znajdują się dzieła zarówno uznanych na rynku artystów, takich jak: Grażyna Smalej, Anna Kołodziejczyk, Katarzyna Adamek-Chase, Tomasz Prymon, Juliusz Kosin, Malina Wieczorek, Katarzyna Januszko, Ida Karkoszka, jak również obiecujących, młodych talentów. Do zbiorów włączane są starannie dobierane obiekty o najwyższych walorach kolekcjonerskich z takich dziedzin, jak malarstwo, rzeźba oraz fotografia artystyczna. Siedziba galerii znajdować się będzie na poziomie +2.

Miejsce tętniące sztuką

– Nieprzypadkowo wybraliśmy to miejsce. Przestrzenie Fabryki Norblina połączy niepowtarzalna, artystyczna energia - sztuki wizualne będą płynnie przeplatały się z dźwiękami muzyki granej na żywo, a przestrzenne wnętrze pozwoli na swobodne obcowanie ze sztuką, siedem dni w tygodniu, nawet do późnych godzin nocnych. Zależy nam na tym, by wpisać się w życie kulturalne stolicy i umożliwić naszym gościom swobodny kontakt z twórczością artystyczną na najwyższym poziomie – niezależnie od tego, czy lubią ją kontemplować samodzielnie, czy też zechcą wziąść udział w oprowadzaniach kuratorskich. Planujemy także aktywnie włączyć się w kreowanie kalendarza kulturalnego Fabryki Norblina, organizując liczne wydarzenia, dzięki którym będziemy mogli odkrywać nowe talenty, wspierać artystów i popularyzować wiedzę z tego obszaru – mówi Marta Krajenta z Flow Art House.