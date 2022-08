Fabryka Wody w Szczecinie. Najnowsze wieści i zdjęcia z budowy najnowocześniejszego aquaparku w Polsce

To ma być najnowocześniejszy aquapark w Polsce. Zajrzeliśmy na budowę Fabryki Wody w Szczecinie.

Fabryka Wody powstaje przy ulicy 1 Maja 41 w Szczecinie. Zajmie obszar 5 hektarów.

W trzykondygnacyjnym budynku aquaparku znajdzie się m.in. 17 basenów, 11 zjeżdżalni o łącznej długości pół kilometra, a także jedna z największych w Polsce strefa saun, których w powstającym obiekcie przewidziano aż 16.

Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł.

Prace mają zakończyć się jeszcze w 2022 roku.

Z dnia na dzień, przybywa co raz więcej wyposażenia Fabryki Wody. Nowe elementy basenów pojawiają się w strefie zewnętrznej, prace wykończeniowe toczą się w saunarium, montowana jest także ścianka wspinaczkowa.

Na budynku Aquaparkowym krzątają się pracownicy budowlani. Trwa układanie płytek gresowych i tynków. Wykonywane są jastrychy i sufity podwieszane, twa szpachlowanie ścian, montowane są drzwi. W części saun trwa montaż wyposażenia, widać już ściany m.in. sauny kinowej. Na budynku Centrum Edukacyjnego wykonywane są prace malarskie, kontynuowany jest montaż elementów wystaw edukacyjnych i pokrycia cząsteczki wody. Widoczne są zamontowane elementy ścianki wspinaczkowej. Na całym kompleksie toczą się ponadto prace sieciowe i instalacyjne. To montaż grzejników, wodomierzy, układu zasilania, pomp dozujących, systemów automatyki.

Wiele dzieje się również w części zewnętrznej. Zakończono podbudowy pod rafting, zabetonowano płytę wodnego placu zabaw i zainstalowano na nim zabawki. Kontynuowane są prace przy ziemne i drogowe – wykonywane są podbudowy i krawężniki pod drogę pożarową. Rozpoczęto także prace przygotowawcze pod wykonanie nasadzeń zieleni.

Projekt inwestycji wykonało biuro projektowe DreamWorlds by TKHolding. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o. Koszt inwestycji to ponad 349,7 mln zł. Wykonawcą wyposażenia Edukatorium jest MAE MULTIMEDIA ART. & EDUCATION SP. Z O.O. Koszt wykonania wystawy to 25,8 mln zł.