Faktoria Młyn, czyli luksusowe apartamenty w steampunkowej odsłonie

Dawny Młyn Lelitów przy ulicy Kocmyrzowskiej 3A w krakowskiej Nowej Hucie już niedługo odzyska dawny blask. W nowej koncepcji Faktoria Młyn stanie się obiektem mieszkalnym i będzie nawiązywała do industrialnej przeszłości dzięki wyjątkowej estetyce steampunk.

Pełen zieleni teren o powierzchni 90 arów opływają dwie rzeki, Dłubnia i sztuczna Młynówka, tworząc niepowtarzalną, relaksującą atmosferę w postindustrialnym otoczeniu. Najstarsze informacje o Młynówce i młynach w biegu Dłubni pochodzą jeszcze z czasów średniowiecza. Pierwszy raz wspomina o nich Jan Długosz w swoim dziele Liber Beneficiorum.

Na terenie przy Kocmyrzowskiej dzisiejszy młyn powstał pod koniec XIX wieku. Wtedy to wzniesiono główny budynek, pozostałe dobudowano na początku XX wieku, gdy zakład kupili Władysław Lelito i Stanisław Pyk. Młyn funkcjonował do lat 90. ubiegłego stulecia. Od tego czasu budynki niszczały, a w 2010 roku dach strawił poważny pożar. Stan zabudowań był tak zły, że ze względów bezpieczeństwa niektóre wymagały całkowitego wyburzenia i będą odbudowywane na podstawie starych planów.

Po wojnie młyn znacjonalizowano, a po 1989 roku, gdy spadkobiercy przedwojennych właścicieli odzyskali część udziałów, zaprzestano w nim produkcji i popadł on w ruinę. Historia tego budynku to historia tej okolicy i zmian w Polsce. To zobowiązuje. Chcemy zrewitalizować ten obiekt, zachowując jak najwięcej z jego oryginalnego ducha – mówi Dariusz Jagusiak, współwłaściciel Money Square Investments.