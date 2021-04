Fasada – więcej niż „okładka” budynku?

Fasada budynku to jedna z najbardziej integralnych elementów projektu budynku – poniekąd definiuje ona jego charakter. To jeden z elementów konstrukcji, który zapewnia architektom szanse eksperymentowania, zaprezentowania talentu, wizji i ożywienia swoich projektów.

Początkowo elewacja była po prostu produktem ubocznym materiału używanego do budowy ścian, ponieważ powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne się nie różniły. Stopniowo, wraz ze wzrostem znaczenia estetyki, zewnętrzna warstwa ludzkich schronów nabierała przyjemnych dla oka uszlachetnień. Na przestrzeni dziejów materiały, z których budujemy, wpływały na miejsca, w których żyjemy – od rangi i powagi kamiennych zamków i kościołów, po ciepło i przytulność drewnianych budynków.

Dzisiejsi architekci mają do dyspozycji bogatą paletę wysokowydajnych materiałów, dzięki czemu budynki mogą być nietypowe i rzucające się w oczy, a jednocześnie oferują wyjątkowy komfort i bezpieczeństwo. W raporcie CBOS „Polacy o architekturze” 98 proc. badanych stwierdziło, że harmonijny i spójny krajobraz miejski wpływa na lepsze samopoczucie i wzrost wydajności pracy.

Ludzkość opracowała wiele materiałów do pokrycia elewacji. Niektóre z nich pochodziły bezpośrednio z materiałów okrywających ściany – drewno, kamień, cegła; inne zostały opracowane jako materiały pokryciowe i różniły się od materiałów stosowanych do budowy ścian. Takimi materiałami są tynk, płytki ceramiczne, a także niedawno opracowane ściany osłonowe ze stali, aluminium i szkła.

Jakie znaczenie ma elewacja budynku w architekturze?

Elewacja budynku to okazja do zaprezentowania designu – nadaje wyjątkowości dla całej konstrukcji. Oprócz cech estetycznych, elewacja odgrywa kluczową rolę w łączeniu zewnętrznych części budynku z jego wnętrzem – może pomóc w znacznym obniżeniu energii (chłodzenie budynku lub jego nagrzewanie), chroni przed warunkami atmosferycznymi i korozjami oraz zapewnia wysoki poziom komfortu akustycznego.

Każda elewacja budynku musi być traktowana i projektowana jako integralna część całej zabudowy – chociaż jest ozdobnym elementem, który pomaga zdefiniować wyjątkową estetykę architektoniczną, odgrywa również kluczową rolę w odniesieniu do charakterystyki oraz funkcji budynku, takich jak bariera przed czynnikami środowiskowymi czy przepuszczania światła. Dlatego dobór materiałów do funkcji, jakie będzie pełnić, jest ważny w odniesieniu do sposobu działania budynku.

Fasady budynków powinny korespondować z otoczeniem, co w przypadku mocno zabudowanych miast jest istotnym zabiegiem. Z roku na rok gruntów w miastach ubywa – często spotykamy plomby – zależnie od wizji architektów, są dopasowane do stylu przylegających budynków lub są celowo wyróżnione na ich tle, w stylu, który nie jest oderwany od kontekstu otoczenia. Istotną rolę elewacji w procesie kształtowania jakości budynku i lokalnego krajobrazu, podkreśla konkurs Baumit Fasada Roku, który jest organizowany w Polsce od 2007 roku.

Nowoczesne materiały elewacyjne