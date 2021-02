Fasada zabytkowej kamienicy odzyskała dawny blask

W śródmieściu Kożuchowa, na skrzyżowaniu ulic Traugutta oraz Słowackiego znajduje się trójkondygnacyjna kamienica, która została wybudowana pod koniec XIX wieku. Świetność budynku wpisanego do rejestru zabytków do niedawna można było podziwiać tylko na archiwalnych pocztówkach, a budynek straszył zaniedbanymi murami. To się zmieniło za sprawą remontu

W malowniczych miasteczkach rozsianych w różnych częściach Polski można często spotkać perełki dawnej architektury. Pałace, kościoły czy warowne mury są nie tylko żywym pomnikiem dawnych czasów, ale i ucztą dla oka. Nie inaczej jest w Kożuchowie – miejscowości na południu województwa lubuskiego, w którym obok zamku czy baszty krośnieńskiej, możemy spotkać zabytkowe kamienice. Jedną z nich jest odrestaurowany obiekt przy ulicy Traugutta 11, który zwyciężył w konkursie Fasada Roku 2020 w kategorii „budynek zabytkowy po renowacji”.

To właśnie tutaj w śródmieściu Kożuchowa, na skrzyżowaniu ulic Traugutta oraz Słowackiego znajduje się trójkondygnacyjna kamienica, która została wybudowana pod koniec XIX wieku. Baczny obserwator z pewnością zwróci uwagę na mocno dekoracyjną elewację frontową, pokrytą jasną klinkierową okładziną ceglaną zestawioną z partiami tynkowanymi, ozdobioną sztukaterią i zwieńczoną attyką. Choć autor projektu nie jest znany, to patrząc na zastosowany głęboki detal architektoniczny w postaci gzymsów, boniowania, opasek, płycin i motywów ornamentalnych można odnieść wrażenie, że architekt czerpał z wielu stylistyk – barokowej i klasycystycznej. Świetność budynku wpisanego do rejestru zabytków do niedawna można było podziwiać tylko na archiwalnych pocztówkach z przełomu XIX i XX w. Ukazywały one w pełnej krasie zabudowę dawnego DenkmalPlatz z pomnikiem wojennym i okazałą kamienicą, która górowała nad placem.

Jeszcze będzie pięknie

Niestety upływający czas nie był łaskawy dla zabytku – mury „straszyły” odparzonym i odspojonym tynkiem, ubytkami farby, zniszczoną stolarką okienną, zabrudzoną i spękaną sztukaterią, skorodowaną konstrukcją balkonów oraz nieszczelnym dachem. Zły stan techniczny budynku dawał o sobie znać szczególnie mieszkańcom Traugutta 11. Dlatego włodarze miasta podjęli decyzję o rozpoczęciu prac renowacyjnych, wspierając inicjatywę dofinansowaniem z budżetu gminy. Od strony projektowej nad pracami czuwała Pracownia Projektowa Renowacja Doroty Krupki z Zielonej Góry.

– Przy renowacji kamienicy w Kożuchowie prace rozpoczęliśmy od dokładnego zapoznania się ze stanem technicznym całego obiektu oraz ustaleniem przyczyn powstałych zniszczeń. Przeprowadziliśmy także kwerendę archiwalną oraz badania stratygraficzne na obecność występowania historycznej polichromii na elewacji i elementach klatki schodowej. Dużym wyzwaniem było przyjęcie takich rozwiązań, które pozwoliłyby wykonać naprawę i restaurację jednych elementów bez spowodowania zniszczeń pozostałych. Mając niezbędne informacje stworzyliśmy program prac renowatorskich, który opierał się przede wszystkim na remoncie elewacji – zabezpieczeniu spękanych murów, wyczyszczeniu i naprawie cegły licówki, odtworzeniu i uzupełnieniu detali architektonicznych czy renowacji historycznej stolarki okiennej oraz drzwiowej. Remontu wymagała także klatka schodowa, mur ogrodzeniowy podwórka czy konstrukcja i pokrycie dachu. Wykonaliśmy także izolację przeciwwilgociową murów i zadbaliśmy o termomodernizację budynku na murach bez dekoracji. Zastosowane materiały z systemów renowacyjnych Baumit pozwoliły odtworzyć historyczny wygląd budynku – mówi Dorota Krupka z Pracowni Projektowej Renowacja.