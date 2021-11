Fasady budynków PHN z multimedialnymi projekcjami na Święto Niepodległości

Fasady budynków Polskiego Holdingu Nieruchomości staną się tłem dla projekcji upamiętniających odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na sztandarowej inwestycji Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości - biurowcu Skysawa - zostanie wyświetlona flaga narodowa.

Z kolei na fasadzie kamienicy przy ulicy Wierzbowej 9/11 należącej do Grupy PHN pokazane zostanie przedstawienie multimedialne z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Grupa PHN od lat aktywnie włącza się w upamiętnianie ważnych dla Polski wydarzeń historycznych. W tym roku po raz pierwszy na elewacji budynku Skysawa, położonego w samym centrum stolicy, na powierzchni czterech kondygnacji pojawi się polska flaga. Będzie wyświetlana 10 i 11 listopada od godziny 18:00 do 1:00 w nocy.

– Od lat bierzemy aktywny udział w obchodach Święta Niepodległości. To szczególnie ważne wydarzenie w historii Polski. Pokazuje, że dzięki konsekwentnemu wysiłkowi wielu pokoleń możemy osiągać nawet najtrudniejsze cele. Bardzo się cieszę, że w tym roku będziemy mogli wyświetlić polską flagę na naszej nowej inwestycji, czyli budynku Skysawa. Serdecznie zapraszam także do obejrzenia przygotowanego przez nas pokazu multimedialnego na naszej kamienicy przy ulicy Wierzbowej – mówi Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Na budynku przy ulicy Wierzbowej przez dwa dni prezentowana będzie animacja przygotowana z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedstawienie obejmie powierzchnię niemal całej kamienicy od pierwszego piętra aż po dach. Multimedialne widowisko wyświetlane będzie 10 i 11 listopada od godziny 18:00 do 1:00 w nocy. Po każdej animacji następować będzie 3 minutowa przerwa, podczas której zegar odliczać będzie czas do następnej projekcji. Z uwagi na ciszę nocną, w godzinach od 22:00 do 1:00 animacja będzie prezentowana bez podkładu muzycznego.

Nieruchomość przy ul. Wierzbowej 9/11 to kamienica powstała około 1820 r. dla Ludwika Adama Dmuszewskiego - aktora, dyrektora Teatru Narodowego i redaktora naczelnego „Kuriera Warszawskiego”. Została spalona we wrześniu 1939 r. i odbudowana w drugiej połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku. Obecnie jest własnością Grupy PHN.

Skysawa to flagowa inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości. Jej budowa rozpoczęła się w czerwcu 2019 r. przy ulicy Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. Planowany termin ukończenia głównej wieży biurowca to trzeci kwartał 2022 r.