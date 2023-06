Fasady gdańskich żłobków "zasiedliły" zwierzęta. To nowy projekt Traffic Design

Traffic Design promuje dobry dizajn w otoczeniu najmłodszych. W ramach projektu powstała seria ilustracji ze zwierzętami zdobiącymi fasady żłobków w mieście.

Traffic Design opracował serię ilustracji przedstawiającą zwierzęta, które dzieci mogą spotkać na spacerach w trójmiejskich lasach i nad morzem.

Fasady nowo wybudowanych gdańskich żłobków to jeden z projektów promujących dobry dizajn w otoczeniu najmłodszych.

Ilustracyjne metalografiki przedstawiające zwierzęta, które najmłodsi mogą spotkać podczas spacerów, zdobią i identyfikują placówki.

Zwierzęta zilustrował Jacek Wielebski.

Zwierzęta przychodzą do żłobków

W ramach etapu koncepcyjnego wypracowana została seria ilustracji przedstawiająca zwierzęta, które dzieci mogą spotkać na spacerach w trójmiejskich lasach i nad morzem. W przygodzie z uczęszczaniem do żłobka będą towarzyszyć maluchom w różnych lokalizacjach: lis, jelonek, jeże, bociany, króliki, wiewiórka, żabka, sowa, a nawet foka.

Fasady nowo wybudowanych gdańskich żłobków to jeden z projektów promujących dobry dizajn w otoczeniu najmłodszych. fot. mat. prasowe Traffic Design

Pomysł na serię ze zwierzętami wypłynął z potrzeby stworzenia zestawu elementów, które będą mogły być rozbudowywane i powielane w przypadku rozszerzenia sieci żłobków.

Poszczególne zwierzęta zilustrowane przez Jacka Wielebskiego będą mogły stać się „patronami” żłobków i umożliwią łatwiejszą identyfikację: „Chodzę do żłobka z liskiem” lub „Chodzę do żłobka z sową”. Postaci zwierząt są też łatwe dla małych odbiorców do rozpoznania i zapamiętania. Autorzy liczą na to, że ułatwią adaptację i budowanie pierwszej małej społeczności, której dzieci stają się częścią.

Gdańskie żłobki według Traffic Design

Metalograficzna ilustracja Pawła Mogilnickiego na fasadzie żłobka „Niezapominajka” w Gdyni. fot. mat. prasowe

Gdańskie żłobki to jeden z projektów Traffic Design realizowanych w placówkach edukacyjnych. Pierwszym była metalograficzna ilustracja Pawła Mogilnickiego na fasadzie żłobka „Niezapominajka” w Gdyni – rysunek przedstawiał postać dzieci wspinających się na łodygę kwiatka, by z góry wypatrywać nadchodzących rodziców.

Mural metalograficzny zaprojektowany przez Martę Przeciszewską dla Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni, fot. mat. prasowe

W swoim portfolio Traffic Design ma jeszcze między innymi szyld jamniczka zrealizowany na budynku gdyńskiego przedszkola zaprojektowany przez Olę Niepsuj oraz mural na ścianie szkoły podstawowej wraz z identyfikacją Marty Przeciszewskiej.