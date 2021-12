Figury polskich sportowców stanęły przed warszawskim centrum handlowym

Podświetlane kolorowe rzeźby przedstawiające reprezentantów Polski w zmaganiach sportowych stanęły przed Westfield Arkadia. Plenerową wystawę będzie można odwiedzać do końca roku.

Przed Westfield Arkadia stanęła ekspozycja START poświęcona wybitnym polskim olimpijczykom i paraolimpijczykom, sportowcom i trenerom.

Naturalnych rozmiarów rzeźby powstały jako wydruki 3D, które następnie poddano obróbce rzeźbiarskiej.

Wystawa jest dostępna codziennie przed głównym wejściem do Westfield Arkadia od 6 do 30 grudnia 2021.

Kolorowe rzeźby naturalnych rozmiarów, podświetlane po zmroku, przedstawiają reprezentantów Polski w ich sportowych pozach. Kibiców, którzy ledwo ochłonęli po emocjach związanych z igrzyskami z Tokio, a już nie mogą się doczekać zimowych IO Pekin, zapraszamy do zwiedzania plenerowej galerii do końca roku 2021.

Ekspozycja START to podziękowanie dla sportowców reprezentujących Polskę w zawodach oraz wyraz wsparcia względem tych, którzy szykują się do startu w zimowej rywalizacji. Mistrzowie olimpijscy są ambasadorami wartości i przykładem dla młodych pokoleń. Z kolei wspólne kibicowanie buduje więzi wśród widzów i pozwala razem przeżywać wyjątkowe chwile. Dlatego wystawa prezentowana jest pomiędzy Igrzyskami XXXII Olimpiady Tokio 2020, a XXIV Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Pekin 2022 i Paraolimpijskimi (Tokio 2020 oraz Pekin 2022). Od 6 do 31 grudnia 2021 roku rzeźby czekają na zwiedzających przed wejściem do Westfield Arkadia.

— Cieszymy się z w okresie między miedzy letnimi igrzyskami, a zimową edycją zmagań najlepszych sportowców na świecie możemy zaangażować się w popularyzację wiedzy o największych polskich olimpijczykach i paraolimpijczykach – powiedział Sławomir Kuliński, rzecznik prasowy Westfield Arkadia – Kolejny raz dzięki współpracy z Biurem Programu „Niepodległa” możemy zaoferować naszym klientom spotkanie z historią w atrakcyjnej formie, a co najważniejszy popularyzować wiedzę o polskim sporcie wśród najmłodszych – dodał rzecznik Westfield Arkadia.

W galerii plenerowej stanęły postaci:

Tomasza Majewskiego (lekkoatlety),

Haliny Konopackiej (lekkoatletki),

Jerzego Kuleja (boksera),

Janusza Kusocińskiego (biegacza),

Kazimierza Górskiego (piłkarza i trenera piłkarskiego),

Huberta Wagnera (siatkarza i trenera siatkarskiego)

Rafała Wilka (paraolimpijczyka, kolarza ścigającego się na handbike’u)

Ekspozycja przed Westfield Arkadia to już druga odsłona wystawy START. Jej symboliczna premiera miała miejsce 11 października 2021, w przeddzień 102. rocznicy powołania Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Z setek olimpijskich mistrzów do galerii plenerowej wybrano zaledwie kilkoro tych wybitnie zasłużonych dla historii polskiego sportu. Stworzono ich kolorowe sylwetki. Żywa kolorystyka rzeźb nawiązuje do podstawowych barw tworzących olimpijskie kręgi, podkreślając szlachetną uniwersalność sportowej rywalizacji.

Naturalnych rozmiarów rzeźby powstały jako wydruki 3D, które następnie poddano obróbce rzeźbiarskiej. Sportowców można zobaczyć w pozach charakterystycznych dla uprawianej przez nich dyscypliny. Tytuł wystawy ma wymiar symboliczny – słowo START, zrozumiałe w wielu językach, jest wstępem do niejednej sportowej historii, opowieści o biciu rekordów, przełamywaniu słabości, duchu fair play i gorących emocji.