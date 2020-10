Filmowa podróż po Łodzi. W mieście powstaje nowy szlak turystyczny

Szlak filmowy będzie nową atrakcją turystyczną Łodzi i hołdem oddanym wybitnym twórcom i artystom X Muzy.

W 2018 r. Łódź dołączyła do Sieci Miast Kreatywnych, jako Miasto Filmu UNESCO. Działają tu legendarne instytucje, jak Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Powstają nowe, które już dziś mogą się pochwalić znaczącymi osiągnięciami. Dzięki nim w naszym mieście znajduje się np. jedyny w świecie zrekonstruowany biopleograf Kazimierza Prószyńskiego – kamera i projektor filmowy, który wyprzedzał przełomowy wynalazek braci Lumière czy unikatowy fotoplastikon z końca XIX w wieku. Łódź wspiera wspaniałe i dostrzegane międzynarodowo filmowe realizacje i projekty, poprzez najstarszy w Polsce fundusz filmowy. Łódź Film Commission pomaga także w organizacji pobytu i pracy filmowych ekip w naszym mieście.

Szlak Łodzi – Miasta Filmu składać się będzie z kilku elementów. To przede wszystkim aplikacja, w której zawarte zostaną informacje o miejscach planów filmowych dzieł takich, jak "Ziemia Obiecana", "Zimna Wojna" czy "Powidoki". Docierając do specjalnie oznaczonej lokalizacji, zamienimy nasz smartfon w kamerę filmową i obejrzymy scenę tam, gdzie została ona zarejestrowana. - Chcemy także uhonorować wybitne osobistości kina, poprzez umieszczenie upamiętniających je tablic w miejscach, z którymi były szczególnie związane. Na naszej mapie znajdą się także istniejące i nie istniejące już łódzkie kina. Ta część da pretekst do nostalgicznych podróży szlakiem odwiedzanych w dzieciństwie i młodości miejsc, w których przeżywaliśmy przygody i wzruszenia ówczesnych bohaterów masowej wyobraźni. Chcemy, aby dzięki naszej aplikacji każdy mógł skomponować własną filmową podróż po Łodzi - mówi Rafał Syska, szef Narodowego Centrum Kultury Filmowej. - Z zamieszczonej na mapie listy adresów każdy będzie mógł wybrać te, które go interesują i powędrować wyznaczoną trasą, zdobywając przy tym wiedzę i niezbędne informacje. Podróż może trwać cały dzień, może zaledwie godzinę. Chcemy oczywiście zachęcić do wracania do eksploracji najbardziej filmowego miasta w kraju i zbierania kolejnych stopni w ramach grywalizacji.