Filmowe podsumowanie pierwszego dnia 4 Design Days

Choć nie udało nam się jak co roku spotkać w świecie rzeczywistym w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, to jesteśmy z naszymi widzami w nowym studiu 4 Design Days, z którego przez dwa dni łączymy się z Państwem, by rozmawiać o architekturze, designie i nieruchomościach. Zapraszamy do obejrzenia filmowego podsumowania pierwszego dnia 4 Design Days Pre-Opening Online.

Zapraszamy już za 4 miesiące - od 13 do 16 maja na tradycyjne 4 Design Days w Katowicach.