Finał remontu famuły przy Przędzalnianej na Księżym Młynie

Kończą się prace w kolejnej zabytkowej famule przy ul. Przędzalnianej 61 w Łodzi. Po remoncie powstanie tu siedem lokali mieszkalnych, pracownie twórcze oraz poczta.

REKLAMA

Rewitalizacja na Księżym Młynie jest kompleksowa i obejmuje każdy element.

Famuły są odnawiane od piwnic aż po dachy – wzmacniane są konstrukcje budynków, odnawiane są wnętrza i podwórza.

Coraz więcej budynków odzyskało już dawny blask, a prace dobiegają właśnie końca przy ul. Przędzalnianej 61.

– Wykonawca za kilka dni będzie gotowy do odbioru inwestycji. W budynku trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe – zapewnia Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

W famule przy ul. Przędzalnianej 61 wzmocnione zostały fundamenty, pojawiły się nowe instalacje, tynki i pokrycie dachu. Naprawiono stropy i więźbę dachową. Budynek ma nową stolarkę okienna i drzwiową, a część historycznej stolarki drzwiowej została odrestaurowana. Konserwacji poddano również elewację budynku.

Przędzalniana 61 – co tam powstanie?

Na parterze budynku znajdą się dwie pracownie dla twórców i jeden lokal użytkowy z przeznaczeniem na pocztę, która będzie również dostępna dla osób z niepełnosprawnościami. W famule wygospodarowano również miejsce na siedem lokali mieszkalnych. Wartość robót budowlanych wyniosła ponad 3,1 mln zł.

Do końca 2023 r. Księży Młyn zostanie odnowiony w całości.

Nazwa Księżego Młyna pochodzi od osady młyńskiej należącej do dawnego plebana. Za sprawą przedsiębiorczego Karola Scheiblera stała się ona miastem w mieście, które przyciągało tłumy. Najpierw w celach zarobkowych, teraz – turystycznych. Były tu szkoła, remiza strażacka, sklepy, a nawet szpital i bocznica kolejowa. Projekt całego kompleksu Księżego Młyna inspirowany był angielskimi osadami przemysłowymi. Obecnie jest to miejsce, przyciągające do siebie tysiące turystów, artystów i fotografów, którzy uwieczniają to niezwykłe miejsce na wielu fotografiach.