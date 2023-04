Finał remontu Grand Hotel w Łodzi. Wielkie otwarcie jeszcze w 2023 r.

To najsłynniejszy i najstarszy hotel w Łodzi. Hotel Grand ma powrócić do życia w pięciogwiazdkowej odsłonie. Otwarcie Grand Hotelu przez spółkę Likus planowane jest na III kwartał 2023 r.

Najsłynniejszy i najstarszy łódzki hotel przebudowuje spółka Likus Hotele i Restauracje (Grupa LHR).

Spółka zapowiedziała, że Hotel Grand podniesie do standardu pięciogwiazdkowego.

Trwający od 2019 r. remont jest blisko finiszu.

Otwarcie łódzkiego Grand Hotelu planowane jest na III kwartał 2023 r.

Hotel Grand w Łodzi został wybudowany w 1887 roku. Zaprojektował go jeden z najsłynniejszych łódzkich architektów i budowniczych miasta - Hilary Majewski. Przez ponad 100 lat był synonimem luksusu i najdroższym hotelem w Łodzi. To tutaj zatrzymywali się najważniejsi goście zarówno ze sfery kultury, polityki i biznesu przemysłowej Łodzi przełomu XIX i XX wieku. Również w okresie PRL hotel był jednym z najważniejszych miejsc spotkań łódzkich elit. Przez prawie 60 lat należał do Grupy Orbis.

W Grand Hotel w Łodzi trwają ostatnie prace wykończeniowe, fot. lodz.travel

Najsłynniejszy i najstarszy łódzki hotel przebudowuje spółka Likus Hotele i Restauracje (Grupa LHR) będąca częścią Holdingu Liwa, który w 2008 r. kupił zabytkowy budynek od Orbisu płacąc 73 mln zł. To biznes Wiesława, Tadeusza i Leszka Likusów, potentatów branży hotelowej w Polsce, posiadaczy nie tylko luksusowych hoteli w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach, ale też ekskluzywnego domu handlowego Vitkac w Warszawie. Remontowi Hotelu Grand wysoko zawieszono poprzeczkę.

Pierwszy hotel pięciogwiazdkowy w Łodzi, kiedy otwarcie?

Nowy właściciel zapowiedział, że przebuduje obiekt podnosząc jego standard do pięciogwiazdkowego. Tym samym będzie to pierwszy pięciogwiazdowy hotel w Łodzi. Do dyspozycji gości zostaną oddane 153 pokoje i apartamenty. Dodatkowo przewidziano dwie restauracje: dobrze znana Malinowa, oraz Szóstka. W nowym stylu powróci również słynna Grand Cafe. Ofertę hotelu uzupełni wielofunkcyjna przestrzeń Teatru, Cigar room oraz Wellness & Spa z basenem. Hotel będzie dysponował przestrzeniami eventowo-konferencyjnymi takimi jak Teatr z balkonem i foyer do 400 osób, uzupełnieniem przestrzennym dla tej funkcji będą; Sala Malinowa i Złota oraz Grand Cafe.

Otwarcie łódzkiego Grand Hotelu planowane jest na III kwartał 2023 roku – podaje lodz.travel.