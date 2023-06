Finał Sukcesji za wami? Ten hotel z Norwegii z sezonu 4. to perła architektury

Przechodzący już do historii serial Sukcesja produkcji HBO kręcony był w wielu zapierających dech w piersiach lokalizacjach. My przyglądamy się jednej z nich - hotelowi Juvet Landscape, który to mieliśmy okazję podziwiać w ostatnim, finałowym sezonie.

Serial Sukcesja emitowany był przez HBO od 2018 do 2023 roku.

Historia o nieprzyzwoicie bogatej rodzinie Royów rozgrywała się wśród wielu architektonicznych perełek z całego świata.

W sezonie 4. mieliśmy okazję podziwiać surową architekturę Juvet Landscape Hotel z Norwegii.

Juvet Landscape Hotel znajduje się w gminie Norddal, na zachodzie Norwegii. Powstały w 2008 r. obiekt został zaprojektowany przez pracownię Jensen & Skodvin Architects, która specjalizuje się w obiektach zintegrowanych z zielenią i wtapiających się w krajobraz naturalny.

Nie inaczej jest w przypadku butikowego Juvet Landscape Hotel. Mamy tu do czynienia nie z jedną bryłą, a z kompleksem niewielkich drewnianych budynków, które niejako wychylają się spod drzew i wszechobecnej zieleni lasu Gudbrannsjuvet. Każdy z nich stanowi niezależny obiekt z co najmniej jedną przeszkloną ścianą, która pozwala podziwiać niezwykły i różnorodny krajobraz. Minimalistyczne prostopadłościany nie tylko prowadzą dialog z naturą, ale także z historyczną architekturą Norwegii. Na terenie kompleksu znajdziemy również m.in. odrestaurowaną stodołę z 1870 roku, w której znajduje się kuchnia, restauracja, jadalnia z kominkiem i sala dla 150 gości.

Koszt? Wynajem domku dla dwóch osób na jedną noc wyniesie ok. 2400 zł.