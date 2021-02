Firmy IT chętnie otwierają biura w Gdańsku

Rosnąca atrakcyjność miasta ma znaczenie dla firm otwierających w Gdańsku swoje biura. Liczą się nie tylko dostępne zasoby kadrowe, ale również wizerunek miasta w oczach pracowników myślących o relokacji.

Jednym z największych magnesów jest sam Gdańsk, który w licznych rankingach uznawany jest jako jedno z najlepszych polskich miast do życia, prowadzenia biznesu, a z kolei znane portale podróżnicze podkreślają jego wciąż nieodkryty potencjał, przykuwając uwagę turystów z Europy i wielu innych rejonów świata. Jednak globalny biznes nie potrzebował potwierdzenia potencjału Gdańska w raportach i już kilka lat temu ulokował swoje siedziby w stolicy Pomorza. Amazon, Intel, Epam, Sii czy InfoShare należą do europejskich i światowych liderów w swoich sektorach, a biura mają właśnie w gdańskim Olivia Business Centre.

Dlaczego Gdańsk?

Rosnąca atrakcyjność miasta ma znaczenie dla firm otwierających w Gdańsku swoje biura. Liczą się nie tylko dostępne zasoby kadrowe, ale również wizerunek miasta w oczach pracowników myślących o relokacji. Tak pozytywnie odbierany Gdańsk stanowi magnes, zdecydowanie ułatwiający pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników z innych regionów Polski, ale również dla ekspatów, przenoszących się do Gdańska z wielu europejskich miast.

Nie bez znaczenia jest również położenie miasta i jego główne atuty przestrzenne. Pracownicy z sektora IT, to często młodzi ludzie, ceniący sobie nowoczesne, wielkomiejskie życie, jednak bardzo często połączone ze sportowymi pasjami. Gdańsk ma tę zaletę, że oferuje zarówno bliskość morza, jak i piętrzących się wzgórz Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, będącego mekką miłośników kolarstwa górskiego, joggingu, nordic walkingu czy biegów na orientację. – mówi Maciej Kotarski, dyrektor działu komercjalizacji Olivii Business Centre, który przyznaje, że te właśnie argumenty mają spore znaczenie w czasie negocjacji biznesowych: Dla przyszłych pracowników duże znaczenie ma również położenie miejsca pracy w centrum miasta i jego dobre skomunikowanie. Właśnie tym może poszczycić się Olivia Business Centre, zapewniające dostęp do praktycznie wszystkich form miejskiego transportu wraz z koleją PKM, docierającą w głąb Kaszub, a więc umożliwiającą szybki i komfortowy dojazd mieszkańcom miejscowości położonych nawet 60 km od Gdańska. W przypadku Olivii duże znaczenie odgrywa również bliskość najwyżej ocenianych pod względem jakości życia dzielnic Gdańska: Oliwy i Przymorza oraz bliskość kampusu uniwersyteckiego. Stanowi to znaczne ułatwienie życia absolwentom, którzy nie są zobligowani do poszukiwania nowego miejsca zamieszkania w związku ze swoją pierwszą poważną pracą.

To samo podkreślają Rezydenci Olivii: Wielką zaletą jest dla nas lokalizacja, która sprawia ze prawie każdy z pracowników ma dokładnie ten sam czas dojazdu pomimo zamieszkiwania w rożnych miejscowościach – mówi Bartosz Bandzioch z firmy Predict X. Ja sam dojeżdżam około 70km do pracy. Dostęp do wielu usług takich jak myjnia, szwalnia, fryzjer, restauracje oraz wiele innych bardzo ułatwia życie. Jest to zaleta pozwalająca nam pozyskać nowych pracowników. Dodatkowo, dzięki Olivii poznaliśmy wiele osób pracujących w IT, dzięki czemu znacznie lepiej poznaliśmy polski rynek pracy w branży IT.