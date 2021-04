Flatiron po łódzku. W centrum miasta stanie bryła imitująca żelazko według Reform Architekt

New Iron - tak będzie się nazywał apartamentowiec autorstwa pracowni Reform Architekt, który niebawem stanie na skrzyżowaniu ul. Struga i ul. Wólczańskiej tuż obok łódzkiej ul. Piotrkowskiej.

Działka, na której stanie bryła znacznie narzuciła kształt gmachu, przez co będzie on przypominał jeden z symboli Nowego Jorku - Flatiron Building.

Pod budowę apartamentowca przeznaczono ponad 1100 mkw.

- To będzie jeden z najciekawszych budynków w Łodzi, który na pewno stanie się kolejnym znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Jest to teraz chyba najbardziej spektakularna wizualnie realizacja w centrum, która nie tylko będzie zachwycać swoja formą i wyglądem, ale będzie też miała ożywczy, pozytywny wpływ na najbliższą okolicę. Takie przedsięwzięcia zawsze przyczyniają się do powstawania kolejnych równie śmiałych projektów i są sygnałem dla innych inwestorów, że w Łodzi „się da”, a co więcej warto. Gratuluję inwestorowi pomysłu na maksymalnie efektywne i efektowne zagospodarowanie tej niełatwej przecież, przez swój nietypowy kształt do zabudowania działki. – powiedział Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta Łodzi.

Przeznaczony pod budowę apartamentowca teren o powierzchni ponad 1100 metrów kwadratowych cechuje się charakterystycznym zwężeniem, kształtem przypominającym żelazko – stąd nazwa powstającego na nim budynku New Iron. Projekt to również ukłon w stronę Flatiron Building w Nowym Jorku autorstwa Daniela Burnhama, potocznie nazywanym żelazkiem.

Łódzkie żelazko

Obiekt będzie składał się z sześciu kondygnacji oraz trzech różnych wysokości wynoszących 26, 22 i 18 metrów. Takie zróżnicowanie wysokości wynika z konieczności dostosowania się do zapisu planu miejscowego oraz nawiązania do sąsiedniej architektury. Warto zwrócić uwagę na to, że obiekt tworzą jedynie dwie elewacje połączone zaobleniem, co w przypadku projektów apartamentowców nie jest częstym rozwiązaniem.

Poza wymagającym kształtem działki, utrudnieniem projektowym było to, że apartamentowiec powstający przy ulicy Struga znajduje się w strefie konserwatorskiej, konieczne było zatem uwzględnienie historycznego podziału działki na elewacji budynku. Architekci odzwierciedlili go w konstrukcji bryły poprzez wprowadzenie dylatacji konstrukcyjnej w miejscu podziału, a także na elewacji, dzieląc ją na dwie spójne stylistycznie części.