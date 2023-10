Food hall, centrum konferencyjne i hotel na postoczniowych terenach. Rozmawiamy o rewitalizacji gdańskiej Montowni

Chcieliśmy żeby to był obiekt pełen życia, dla ludzi, żeby przyciągał i tak się stało – mówi Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, opowiadając o gdańskiej Montowni Lofts & Experience, która zgarnęła tegoroczną nagrodę Prime Property Prize w kategorii Architektura.

REKLAMA

Tegoroczna nagroda Prime Property Prize w kategorii Architektura powędrowała do obiektu Montownia Lofts & Experience w Gdańsku.

Zabytkowy, starannie zrewitalizowany obiekt mieści się w historycznej lokalizacji – na postoczniowych terenach Gdańska.

W poprzemysłowych przestrzeniach powstały apartamenty hotelowe z częścią konferencyjną oraz food hall.

W toku odbywającej się pod czujnym okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków rewitalizacji udało się zachować wiele ciekawych detali i artefaktów.

We wrześniu podczas wydarzenia Property Forum 2023 poznaliśmy zwycięzców konkursu Prime Property Prize. W kategorii Architektura, której patronował portal Property Design, zwycięski okazał się zrealizowany przez Euro Styl projekt Montownia Lofts & Experience w Gdańsku spod kreski Rayss Group.

Zabytkowy, starannie zrewitalizowany obiekt mieści się w historycznej lokalizacji – na postoczniowych terenach Gdańska. Na parterze budynku zlokalizowany jest największy w Trójmieście food hall, wyżej centrum konferencyjne i część hotelowa z loftami. W budynku jest również pokój historyczny „opowiadający” o przeszłości Montowni, a także przestrzeń do pracy biznesowej oraz play room dla dzieci.

O procesie rewitalizacji, towarzyszącej mu filozofii i napotkanych wyzwaniach opowiada Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development odpowiedzialny m.in. za obszar ESG.

Mikołaj Konopka, prezes spółki Euro Styl, członek zarządu Dom Development odpowiedzialny m.in. za obszar ESG odbierający nagrodę na gali Prime Property Prize. fot. PTWP

W poprzemysłowych przestrzeniach powstały apartamenty hotelowe z częścią konferencyjną oraz food hall, czyli zupełnie nowe funkcje. Ciężko było zaadaptować obiekt?

Mikołaj Konopka: Obiekt, choć pierwotnie miał zupełnie inne, przemysłowe przeznaczenie, wydawał się być „skrojony” pod tego typu funkcje – był bardzo plastyczny i dawał wiele możliwości nowego zagospodarowania. Konstrukcja Montowni to żelbetowy układ słupowo-płytowy z wielką otwartą przestrzenią w układzie galeryjnym i wyniosłymi kondygnacjami – wysokość w parterze sięga prawie 9 metrów, a powyżej, na piętrach jest to nawet ponad 5 metrów. Do tego wielkopowierzchniowe przeszklenia i świetlik dachowy, dające duży dostęp światła dziennego – wszystko to postanowiliśmy wykorzystać.

Na wyższych kondygnacjach w części hotelowej dostawiliśmy ściany wydzielając 114 loftów z antresolami sypialnianymi. Na pierwszej kondygnacji powstała funkcjonująca niezależnie przestrzeń konferencyjna, a cały parter przeznaczyliśmy na food hall. Chcieliśmy żeby to był obiekt pełen życia, dla ludzi, żeby przyciągał i tak się stało.

W poprzemysłowych przestrzeniach powstały apartamenty hotelowe z częścią konferencyjną oraz food hall. fot. mat. prasowe Euro Styl

Tego typu inwestycja musiała być dużym wyzwaniem... Co sprawiło największe trudności, a co przyniosło największą satysfakcję?

Mikołaj Konopka: Nie była to nasza pierwsza zabytkowa inwestycja, mamy spore doświadczenia w tym obszarze, ale w przypadku tego budynku współpraca z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków była szczególnie wymagająca. Jednocześnie efekt, który dzięki tej współpracy uzyskaliśmy jest niesamowity.

Udało się zachować wiele ciekawych detali i artefaktów. Zaadaptowanie budynku do nowych funkcji wymagało umiejętnego wkomponowania w obiekt różnego rodzaju bardzo zaawansowanych instalacji, systemów i urządzeń. Wyzwaniem była też akustyka, zwłaszcza w części hotelowej.

Największą satysfakcję dają nam jednak dzisiaj zadowoleni klienci – ludzie, dla których tworzyliśmy to miejsce. Część hotelowa z dużym obłożeniem i świetnymi opiniami (średnia ocena 9,7 w serwisie booking.com!), tłumy w food hallu i kolejne ciekawe wydarzenia odbywające się w części konferencyjnej potwierdzają, że trafiliśmy z tym pomysłem. Montownia świetnie się przyjęła na rynku i już teraz jest jedną z wizytówek Gdańska.

Czy któryś z zastanych podczas rewitalizacji zabytkowych elementów obiektu okazał się być inspiracją? Wnętrze, materiał, może konkretny przedmiot?

Mikołaj Konopka: Gdy odkuliśmy wtórny, betonowy strop nad parterem, ukazał się robiący niesamowite wrażenie widok po sam dach. Beton zastąpiliśmy szkłem, więc dzisiaj możemy podziwiać cały monumentalny, galeryjny układ budynku, który dodatkowo wzbogaca rozciągająca się przez wszystkie kondygnacje zielona ściana roślinności. Część hotelowa widoczna jest z food hallu i odwrotnie.

Przez wszystkie kondygnacje rozciąga się zielona ściana roślinności. fot. mat. prasowe Euro Styl

Innym wspaniałym elementem jest zabytkowy bruk kamienny, który znajduje się wewnątrz budynku w linii zachowanego torowiska. Można też podziwiać inne artefakty, jak kabinę operatora suwnicy, atrakcją jest też historyczna winda. Zwracaliśmy też uwagę na to, co jest na zewnątrz – kamienna kostka, która znajdowała się na terenach wokół Montowni została wydobyta spod nawierzchni asfaltowych, oczyszczona i ponownie ułożona.

Na parterze Montowni jest największy w północnej Polsce food hall, czyli de facto miejsce w założeniu bardzo silnie eksploatowane przez odwiedzających. Czy w związku z takim przeznaczeniem budynku, zabytkowy gmach wymagał specjalnego przygotowania?

Mikołaj Konopka: Można powiedzieć, że ten budynek jest z natury przystosowany do przyjmowania masy ludzi, a jednocześnie surowa, industrialna stylistyka świetnie tutaj pasuje. W połączeniu z detalami architektonicznymi i sztuką wkomponowaną we wnętrza daje niesamowity efekt. Pamiętajmy też, że mówimy o centrum Gdańska. My od samego początku bardzo chcieliśmy, żeby ten obiekt stał się ważnym punktem wielkomiejskiego życia. Jesteśmy dumni, że to się udało.

Food hall na parterze Montowni, fot. mat. prasowe Euro Styl

Czy w projekcie zastosowano jakieś innowacyjne rozwiązania i technologie, szczególnie warte podkreślenia?

Mikołaj Konopka: Wspomniany przeszklony strop wymagał zapewnienia odpowiedniego poziomu akustyki, funkcjonalnie oddzielając część hotelową od food hallu. Warto dodać, że w myśl gospodarki obiektu zamkniętego (GOZ) wbudowywaliśmy ponownie elementy budynkowe, np. okna czy stare windy. Wykorzystywaliśmy również elementy i materiały pochodzące z rozbiórki innych obiektów, np. historyczne, odrestaurowane lampy stoczniowe, które pozyskiwaliśmy, kolekcjonowaliśmy kilka lat, cegły z innych starych budynków czy deski z wiekowych stodół.

Dziękuję za rozmowę