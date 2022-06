Fort Mokotów w nowej odsłonie

Studio Syfon przygotowało nową identyfikację wizualną Fortu Mokotów. Miejsce zaprasza do spędzania czasu latem w pełnym zieleni ogrodzie.

Odświeżony branding, czytelny wayfinding, nowa przestrzeń eventowa B’Fort, klimatyczna restauracja Gardens by Fort i jeszcze więcej możliwości spędzenia czasu w otoczeniu dużej ilości zieleni – to tylko część zmian, jakie zaszły w zrewitalizowanym Forcie Mokotów w Warszawie, w ciągu ostatniego roku.

Sezon letni to idealna pora, żeby docenić niepowtarzalność i atuty tego miejsca, które dzięki swojej lokalizacji, industrialnemu charakterowi i niepowtarzalnej, niewymuszonej atmosferze przyciąga mieszkańców Warszawy oraz firmy poszukujące wyjątkowych miejsc na organizację wydarzeń. Za nową koncepcję wizualną miejsca odpowiada Studio Syfon. Właścicielem Fortu Mokotów jest White Stone Development.

– Fort Mokotów to unikatowe na mapie Warszawy miejsce, w którym historia łączy się z nowoczesnością w bardzo naturalny sposób. Pozostawienie klimatycznej, starej cegły w konstrukcjach dawnego fortu bez sztucznego jej odmładzania w połączeniu z industrialnymi elementami i lekkimi, świeżymi konstrukcjami jak np. nowy budynek B’Fort – to zabiegi, które pozwoliły nam osiągnąć w tej zielonej miejskiej enklawie niepowtarzalny efekt – mówi Karolina Borkowska , dyrektorka Fortu Mokotów.

– Ostatni rok dobrze wykorzystaliśmy na rozbudowę naszej oferty eventowo-restauracyjnej oraz wprowadzenie świeżego, nienachalnego brandingu miejsca, oddającego jego wyjątkowy charakter – dodaje Karolina Borkowska.

Fort Mokotów to cztery hektary przestrzeni z terenami rekreacyjnymi, restauracjami, biurami, przestrzeniami eventowymi, pracowniami oraz galerią, w której znajduje się Instytut Fotografii Fort fundacja sztuk wizualnych.

O przygotowanie nowej identyfikacji wizualnej Fortu Mokotów poproszone zostało znane z tworzenia nowoczesnych, świeżych koncepcji wizualnych studio Syfon.

Nowy logotyp Fortu, a w szczególności jego sygnet, pozwolił na stworzenie identyfikacji kolejnych marek (sub-brandów) związanych z inwestycją. W tej samej konwencji utrzymane są zatem koncepty wizualne dla Instytutu Fotografii Fort, czy przestrzeni eventowej B’Fort.

Fort Mokotów od kilku lat jest popularnym miejscem na organizację klimatycznych spotkań, imprez, sesji zdjęciowych i prezentacji biznesowych. A w ciągu ostatniego roku oferta tego miejsca wzbogaciła się o nowe, atrakcyjne możliwości.

W nowo wybudowanym, przeszklonym budynku, utrzymanym w industrialnym stylu, powstała przestrzeń eventowa B’Fort. Miejsce oferuje 360 mkw. łatwej do aranżacji przestrzeni. Dodatkowymi jego atutami są: taras, otoczenie bogatej zieleni, a także rzadko spotykana w Warszawie możliwość wprowadzenia do środka budynku samochodu np. na premierowe pokazy marek. Szprosowane okna oraz przeszklenia w dachu, metalowe belki i słupy wraz z subtelnym, jasnym, drewnianym sufitem sprawiają, że B’Fort przyciąga nowoczesnym charakterem, niebanalną atmosferą i nienachalną, plastyczną prostotą.

– Chociaż B’Fort został oddany do użytku kilka miesięcy temu, to już stał się areną dla wielu wydarzeń z branży motoryzacyjnej, konferencji produktowych różnych firm czy też eventów wielu znanych marek jak np. pierwsze urodziny HalfPrice. Nie brakuje także, prywatnych i firmowych imprez okolicznościowych. Otwarta przestrzeń budynku oraz otoczenie sprawiają, że B’Fort pozwala firmom na organizację eventów, co do których stawiane są bardzo wysokie oczekiwania – podkreśla Karolina Borkowska.