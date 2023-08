Foster + Partners otwierają biuro w Polsce. Wprowadzą się do gmachu swojego projektu

Wielki news ze świata architektury! Brytyjska pracownia architektoniczna, założona przez Normana Fostera, Foster + Partners otwiera biuro w Polsce. Wprowadzą się do budynku swojego projektu, Varso Tower.

Foster + Partners otwierają swoje pierwsze biuro w Polsce. Globalna firma architektoniczna wywodząca się z Wielkiej Brytanii podpisała umowę najmu z HB Reavis i wprowadzi się do Varso Tower - warszawskiego drapacza chmur swojego projektu.

Grant Brooker, Head of Studio w Foster + Partners, mówi, że po ponad 35 latach pracy w Europie Środkowej, w tym 25 obecności w Warszawie, założenie tutaj biura było naturalnym krokiem dla pracowni.

Będzie to największe europejskie biuro Foster + Partners poza Wielką Brytanią, a decyzja o wprowadzeniu się do zaprojektowanego przez nas Varso Tower odzwierciedla wiarę w siłę i znaczenie Polski w Europie. To dowód naszego zaangażowania w Warszawę jako światowej klasy lokalizację do prowadzenia działalności w regionie – mówi Grant Brooker, Head of Studio w Foster + Partners.