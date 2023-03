Fotorelacja: most na Pragę od strony Powiśla. Jak wygląda przebieg prac?

Trwa budowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę w Warszawie. Ma to być jedna z najdłuższych tego typu przepraw na świecie. Sprawdziliśmy, jak prezentuje się postęp prac od strony Powiśla.

Most pieszo-rowerowy przez Wisłę ma stać się nową wizytówką Warszawy.

Inspiracją do zrealizowania projektu była praca magisterska Małgorzaty Dembowskiej z 2014 r. napisana pod kierunkiem prof. Ewy Kuryłowicz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Nowa konstrukcja będzie miała 452 metry długości.

Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą zaś w 2 minuty.

Budowa mostu pieszo-rowerowego powinna zakończyć się w 2024 roku.

Most pieszo-rowerowy łączący warszawskie Powiśle z Pragą będzie wykonany ze stali pokrytej farbą imitującą kolor kortenu. Materiał ten dobrze zniesie dużą wilgotność nad rzeką. Nowa konstrukcja będzie miała 452 metry długości. Tym samym będzie o 127 m dłuższa od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie.

Wieści z budowy

Obecnie większość prac odbywa się po prawej stronie Wisły. Trwają przygotowania do montażu konstrukcji stalowych nowego mostu przez Wisłę. Jeszcze w grudniu zeszłego roku zakończyło się betonowanie filarów dwóch ostatnich rzecznych podpór. Zgodnie z planem, okres zimowy przeznaczony jest na przygotowania do montażu konstrukcji stalowej. Na wiosnę, oprócz gotowych już podpór, będziemy mogli zobaczyć pierwsze stalowe elementy przeprawy.

Pod koniec stycznia wykonawca przedstawił próbki imitujące gabaryty, kształt oraz styki montażowe docelowej konstrukcji. Stal została pokryta farbą imitującą kolor cortenu. Materiał ten dobrze zniesie dużą wilgotność nad rzeką. Próbki spełniały oczekiwania architektoniczne i estetyczne, co pozwoliło dać zielone światło na malowanie docelowych elementów, które stworzą jedną z najdłuższych tego typu przepraw na świecie.

Część pomalowanych stalowych elementów dotarła już na plac budowy. Przygotowywane są pierwsze przymiarki pod montaż na filarach. Do tych prac wykorzystywany jest żuraw Demag CC3800. To ogromne urządzenie, którego nośność to aż 650 ton. Przy pomocy tego typu maszyn, montuje się np. śmigła turbiny wiatrowej. Specjalistyczny sprzęt wykorzystywany jest nie bez przyczyny – jeden element ma 23 metry długości i waży nawet 36 ton. W najbliższym czasie będą odbywać się kolejne dostawy oraz scalanie konstrukcji - podaje Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.