Fotorelacja: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w budowie. Budynek budzi emocje i wywołuje dyskusje

Nabrała tempa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad, które ma zostać otware już w 2024 r. Budynek osiągnął już docelową wysokość. Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wciąż wzbudza emocje.

W centralnym miejscu Warszawy, w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki, powstaje nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Za projekt muzeum odpowiada nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners we współpracy z pracownią APA Wojciechowski, za realizację prac budowlanych firma Warbud.

Budowa muzeum rozpoczęła się w 2019 r.

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na placu Defilad ma nastąpić w 2024 r.

Otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie może być jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych najbliższych lat w stolicy. Budynek w całości wypełniony sztuką ma wpisać się w pustkę przed budynkiem Pałacu Kultury i Nauki, ale nie konkurować z PKiN-em. Za projekt muzeum odpowiada nowojorska firma architektoniczna Thomas Phifer and Partners we współpracy z pracownią APA Wojciechowski, za realizację prac budowlanych firma Warbud.

Klasyczne piękno kontra betonowy bunkier

Muzeum stawia czoła Pałacowi Kultury i Nauki, ale jest od niego odmienne. Horyzontalne, otoczone podcieniami i otwarte na otaczającą je przestrzeń. „Muzeum nie jest drażniącą architektoniczną ikoną, ale harmonijnie wpisuje się w jedną z głównych ulic Warszawy” – pisał Tomasz Fudala, historyk sztuki, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, współkurator festiwalu Warszawa w Budowie.

Nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wzbudza emocje i wywołuje dyskusje. Budynek nazywany bywa betonowym bunkrem, kontenerem, białym pudłem, ale też chwalony jest za znakomite nawiązanie do modernistycznej tradycji urbanistycznej Warszawy

Znając realizacje nowojorskiej pracowni możemy być zaskoczeni projektem warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. - Thomas Phifer bardzo zaangażował się w poznawanie charakteru tutejszych instytucji i sceny kulturalnej. Wykonał dużą pracę, żeby zrozumieć społeczny aspekt tego, co stało się w polskiej sztuce i przełożyć to na język architektury, która jest odpowiedzią na konkretną sytuację. Dlatego ten budynek będzie inny niż jego wcześniejsze realizacje – wspominała Joanna Mytkowska, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Zdaniem internautów "nowy budynek MSN to nowoczesny potworek, który przesłania widok na Pałac Kultury i Nauki", "Nie to nie kontener na budowie. To Muzeum Sztuki Nowoczesnej" - piszą. Inne głosy krytyczne dotyczące nowego budynku - przywołane w "Tygodniku Powszechnym" przez Pawła Bravo - zarzucają mu nadmierną prostotę, niewłaściwy, zbyt lichy materiał, oraz brak dialogu z Pałacem Kultury - podał nie tak dawno PAP.

Na dyskusję o tym, czy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej się udał, trzeba poczekać, aż muzeum zacznie działać pod tym adresem.

Tempo prac podkręcone

Czteropiętrowy budynek MSN będzie mieć w sumie ok. 20 tys. mkw. Główne galerie zaplanowano na pierwszym i drugim piętrze. Oprócz przestrzeni wystawowych o pow. ponad 4,5 tys. mkw. pomieści m.in. kino, audytorium, sale edukacyjne, pracownie konserwatorskie, kawiarnię. W muzeum będzie działać także studio nagrań - rekonstrukcja historycznego Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia zaprojektowanego przez Oskara Hansena.

Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie postępuje w imponującym tempie. To będzie kluczowy element Nowego Centrum Warszawy i jeden z najciekawszych punktów na mapie stolicy. Miejsce, które chętnie odwiedzać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. W Warszawie – stolicy wolnego czasu! – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy, podczas odwiedzania placu budowy w zeszłym roku.

Według planu budowa MSN zakończy się w 2024 roku.