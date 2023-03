Fotorelacja: Rozbierają biurowiec Atrium International w Warszawie. Nic nie może się zmarnować

W centrum Warszawy trwa rozbiórka biurowca Atrium International. Podwykonawca zakłada, że odpady przeznaczone do odzysku lub ponownego użycia będą stanowić powyżej 70 proc. całości wytworzonych odpadów.

W samym centrum Warszawy na skrzyżowania ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II trwa rozbiórka biurowca Atrium International.

Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej Strabag Real Estate: "Podwykonawca zakłada, że odpady przeznaczone do odzysku lub ponownego użycia będą stanowić powyżej 70 proc. całości wytworzonych odpadów".

W miejsce Atrium International stanie inwestycja Upper One - biurowiec i hotel projektu śląskiej pracowni Medusa Group przy współpracy z austriacką pracownią MHM architects.

Trwa w najlepsze rozbiórka, należącego do dewelopera Strabag Real Estate, budynku biurowego Atrium International. Teren jest ogrodzony. Prace zostały podzielone na kilka etapów. Pierwszy z nich, który właśnie ma miejsce, obejmuje tzw. rozbiórki miękkie, czyli demontaż wnętrza budynku. W tym czasie zostaną zabezpieczone elementy nadające się do recyklingu.

W miejsce Atrium International stanie inwestycja Upper One - biurowiec i hotel projektu śląskiej pracowni Medusa Group

Zrecyklingować Atrium International

Rozbiórka Atrium International zostanie przeprowadzona w zgodzie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym, a pewne elementy wnętrza już znalazły swoje ponowne zastosowanie. Marmur odzyskany z części wspólnych budynku Atrium International zostanie wykorzystany do produkcji posadzek, które znajdą się w lobby głównym nowej inwestycji Upper One i we wszystkich holach windowych. Zachowana zostanie także rampa wraz z częścią garażu.

Teren Atrium International w Warszawie jest ogrodzony. Prace zostały podzielone na kilka etapów

Podwykonawca zakłada, że odpady przeznaczone do odzysku lub ponownego użycia będą stanowić powyżej 70 proc. całości wytworzonych odpadów - podkreśla Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej Strabag Real Estate.

W kolejnych fazach zostanie rozebrana bryła obiektu – z podziałem na część nadziemną i podziemną. Z kolei roboty związane z konstrukcją podziemia Upper One deweloper zaplanował na 2024 rok. Oddanie kompleksu do użytkowania, zgodnie z harmonogramem, nastąpi dwa lata później – w 2026.