Franciszek Pieczka z pomnikiem w Katowicach

W 158 rocznicę nadania Katowicom praw miejskich postać Franciszka Pieczki dołączyła do grona ludzi kultury upamiętnionych w Galerii Artystycznej na pl. Grunwaldzkim. Rzeźby przedstawiają osoby szczególnie zasłużone dla miasta w dziedzinie kultury.

158. urodziny Katowic to wyjątkowy czas podsumowań i uhonorowania osób zasłużonych dla naszej społeczności. To niezwykle istotne abyśmy pamiętali o osobach, które przyczyniły się do promocji miasta, także przez kulturę. Jestem dumny, że w gronie wybitnych postaci, tu, na Placu Grunwaldzkim od dzisiaj jest także Franciszek Pieczka, którego osobowość ukształtowało górnośląskie pochodzenie. Galeria Artystyczna, to miejsce w którym można odpocząć i poznać historię naszego regionu – mówi prezydent Marcin Krupa.