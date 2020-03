Francuzi wybrali Group-Arch do zaprojektowania nowej inwestycji we Wrocławiu

Na wrocławskich Kowalach powstanie kameralny kompleks Perspective. Niskie budynki w stylu willi miejskich otoczą stary dąb, który ma być sercem projektu. Inwestycję zrealizuje Bouygues Immobilier Polska. Autorem projektu jest wrocławska pracownia Group-Arch.

Polski oddział dewelopera Bouygues Immobilier przygotowuje się do rozpoczęcia siódmej inwestycji we Wrocławiu. Inwestycja Perspective – Wille Miejskie, bo tak brzmi jego pełna nazwa, zostanie wybudowane przy ul. Kwidzyńskiej 23 na Kowalach. Planowany termin zakończenia budowy to drugi kwartał 2022 r.

Wille Miejskie powstaną wzdłuż efektownej alei obsadzonej zielenią, która przebiegnie przez cały kompleks. Jej charakterystycznym i centralnym punktem jest stary dąb. - Robiliśmy wszystko, żeby zachować to piękne drzewo, które stanie się sercem naszego rodzinnego osiedla. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że się udało - przyznaje Maciej Madej, project manager w Bouygues Immobilier Polska. Wokół dębu powstanie oświetlony skwer, jako centralne miejsce spotkań i relaksu. – Stworzymy tu osiedlowe patio – zapowiada Maciej Madej.

Autorem projektu jest wrocławska pracownia Group-Arch. Ponad stuletni dąb zainspirował architektów do stworzenia zielonej alei. Stylizowany i zgeometryzowany kształt dębowego liścia będzie motywem przewodnim i ozdobnym osiedla, pojawiającym się zarówno na jego ogrodzeniu, balustradach balkonów, przesłonach przy wejściach do budynków, jak i w stylowych częściach wspólnych. Do wykończenia eleganckich w formie elewacji budynków przewidziano użycie minimalistycznych rozwiązań z zastosowaniem materiałów wysokiej jakości, takich jak ozdobne płytki ceramiczne.

Inwestycja została zaprojektowana w nowoczesnej technologii BIM, pozwalającej uzyskać jego wirtualny model. Rzeczywisty wygląd będzie jego doskonałym odzwierciedleniem. Wykorzystanie tej technologii pozwala na bardziej szczegółowe i lepsze zaprojektowanie obiektów oraz już na wczesnym etapie realizacji projektu znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów. – To bardzo korzystne dla przyszłych mieszkańców – zaznacza Łukasz Paryś, dyrektor wrocławskiego oddziału Bouygues Immobilier. – BIM pozwala ponadto na optymalizację koncepcji pod kątem realizacji obiektu, ponieważ będąc w posiadaniu w pełni wirtualnego modelu zamiast dwuwymiarowych planów, jesteśmy w stanie uniknąć szeregu komplikacji, skupiając się na tym co istotne w projektach dla naszych klientów, czyli na ich jakości – dodaje.