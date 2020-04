Futurystyczna bryła spod kreski Marcina Tomaszewskiego z Reform Architekt

Łódzkie, dziewicze tereny – to w takiej lokalizacji powstanie „RE: HOUSE IN THE ROCK” zaprojektowany przez architekta Marcina Tomaszewskiego z pracowni REFORM Architekt. Ta futurystyczna bryła zostanie wybudowana na działce ze wzniesieniem, na tle niezwykłych okoliczności przyrody.

Budynek o powierzchni 350 mkw. powstanie na działce liczącej 3 000 mkw. Zdawać by się mogło, że poza oryginalną bryłą, projekt nie kryje w sobie żadnych tajemnic.

- Zaprojektowany budynek został płynnie wkomponowany w teren, dzięki temu idealnie wpasuje się w otoczenie. Nawet część garażowa znajduje się tuż pod ziemią, aby nie zaburzyć tego wrażenia – zdradził architekt Marcin Tomaszewski. Decyzja o takim rozwiązaniu była podyktowana specyfiką działki, która znajduje się na wzniesieniu – początkowo płaski teren wznosi się do góry. Patrząc na projekt, można odnieść wrażenie, że ziemia „wchodzi na obiekt”.

Futurystyczna bryła, tradycyjna elewacja

Budynek jest surowy w odbiorze i takie też było założenie architekta. Bryła domu miała wyglądać naturalnie, aby nie zaburzać krajobrazu otaczającego działkę. Charakterystyczne dla tej realizacji jest wykorzystanie ścian oporowych, należących do podstawowych konstrukcji inżynierskich. Płynnie „wbity”, wkomponowany w teren budynek, będzie składał się z tradycyjnego szkieletu, a przy budowie mają zostać użyte jedynie sprawdzone, klasyczne materiały. W projekcie zostaną wykorzystane płyty betonowe architektoniczne, o wymiarze 1,5 m na 1,5 m, wykonane na zamówienie. Kolejne materiały to: szkło, alucobond, czyli płyta kompozytowa składającą się z dwóch zewnętrznych blach aluminiowych, wypełnionych rdzeniem mineralnym, co ma zagwarantować trwałą konstrukcję domu, oraz płyty betonowe na podjeździe.

Projekt obejmuje wszystkie rozwiązania energooszczędne, będące też cechą rozpoznawczą każdego projektu pracowni REFORM Architekt. - Za każdym razem stawiamy wyłącznie na metody, które pomagają oszczędzać energię i chronić klimat – wyjaśnia architekt Marcin Tomaszewski.

„RE: HOUSE IN THE ROCK” znajduje się w fazie projektu, a przewidywaną datą realizacji jest maj 2021 roku.