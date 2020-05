Futurystyczny mixed-use na miarę przyszłości w Bielsku-Białej

Futurystyczny obiekt wielofunkcyjny stanie niebawem w stolicy Podbeskidzia. Tym samym miasto zyska nie tylko pierwsze powierzchnie biurowe klasy A, ale także salę koncertową z prawdziwego zdarzenia, która pomieści 1000 osób.

U zbiegu ulic Dworkowej i Sempołowskiej, na terenie po dawnych zabudowaniach fabrycznych, powstaje obiekt mixed-use o dość unikatowym połączeniu funkcji. W budynku, którego koncepcję zaprojektował architekt Michał Koterba, Dział Projektowania Inwestycji, Cavatina Holding, oprócz powierzchni biurowych i usługowych znajdzie się bowiem również... sala koncertowa zlokalizowana w efektownej bryle o organicznej formie przesłoniętej przeszkloną kopułą.

Połączenie funkcji biurowej i komercyjnej z kulturalną w Cavatina Hall to swoista odpowiedź architektów z Cavatina Holding na zapotrzebowanie regionu. Bielsko-Biała to jedno z najprężniej rozwijających się miast w Polsce z zapotrzebowaniem na wysokiej jakości obiekty o zróżnicowanej funkcji, jednocześnie to miasto, w którym – pomimo organizacji różnych festiwali muzycznych – brakowało do tej pory dużej sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia.

Lukę tę ma właśnie wypełnić Cavatina Hall, której sala koncertowa nie tylko będzie mogła pomieścić 1000 osób, ale została zaprojektowana zgodnie z najwyższymi wymaganiami akustycznymi. Projekt akustyki sali został opracowany we współpracy wewnętrznego zespołu architektów Cavatina Holding z projektantami akustyki z EwkAkustika Ewa Więckowska-Kosmala Pracownia Akustyczna. Był również konsultowany z Bobem Essertem ze Studia SOUND SPACE VISION. Theatre Planning and Acoustics z Londynu – jednym z największych autorytetów w dziedzinie akustyki na świecie. Sala koncertowa to nie jedyny kulturalny element projektu. Oprócz niej w budynku znajdzie się również wysokiej klasy studio nagrań, w którym swoje projekty realizować będą mogli artyści objęci opieką Cavatina Non-Profit Studio.

Cavatina Hall to także wysokiej klasy powierzchnie biurowe klasy A – pierwsze takie w mieście. Cały obiekt, zarówno w części usługowo-biurowej, jak i koncertowej będzie spełniać wymagania certyfikacji BREEAM na poziomie Very Good.

W całej inwestycji nie zabraknie ekologicznych rozwiązań. Wokół budynku zaplanowano zielone tereny ze strefami rekreacyjnymi, a w samym budynku – duże zielone tarasy w układzie kaskadowym i zielony dach z malowniczym widokiem na Beskidy. W obiekcie zainstalowano energooszczędne winy i oświetlenie LED. Obiekt charakteryzuje również elastyczny plan dla wszystkich kondygnacji wykorzystujący takie rozwiązania jak podwieszane sufity czy podniesione podłogi, pozwalające na łatwość wymiany poszczególnych elementów. Zastosowane materiały budowlane mają certyfikat EPD. Do dyspozycji użytkowników będą miejsca parkingowe dla rowerów oraz szatnie i prysznice dla rowerzystów, zachęcające do transportu przyjaznego środowisku.