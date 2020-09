Fuzja wchodzi w kolejny etap. To łódzki projekt Medusa Group dla Echo Investment

Budowa dwóch pierwszych budynków mieszkalnych wielofunkcyjnym projekcie Fuzja jest blisko zakończenia, trwają także prace renowacyjne fasady zabytkowej elektrowni Karola Scheiblera. Za projekt inwestycji, która połączy funkcje biurową, mieszkaniową oraz handlowo-usługową, odpowiedzialne jest uznane biuro architektoniczne Medusa Group.

Fuzja to projekt realizowany przez Echo Investment, który przywróci życie dawnej fabryce Karola Scheiblera w Łodzi. Na blisko 8 hektarach przy ul. Tymienieckiego trwa rewitalizacja dotychczas zamkniętego fragmentu miasta, który –wraz z oddaniem pierwszego fragmentu placu przy Elektrowni latem 2021 r. – otworzy się na mieszkańców, pracowników i odwiedzających.

- Już niedługo historyczny fragment Łodzi wróci do miasta w nowym, komfortowym do życia i funkcjonowania wymiarze. Chcemy, by powstał tu nowy miejski kwartał zaprojektowany z poszanowaniem dla jego przeszłości. Widzimy, że nasza wizja przemawia do ludzi. Krok po kroku oddajemy tę przestrzeń do użytku. Zaczynamy od mieszkań w I etapie, a następnym krokiem będzie oddanie części biurowej dla łódzkiego zespołu Fujitsu Global Delivery Center, który wybrał Fuzję na swoją siedzibę – mówi Anna Malarczyk-Arcidiacono, dyrektor projektu Fuzja w Echo Investment. – W Fuzji łączymy nowoczesną architekturę z historyczną zabudową, wprowadzając między budynki place miejskie, skwery, alejki, tereny zieleni, w których będzie można się zrelaksować. Nadajemy rewitalizowanym budynkom nowe funkcje, po to, żeby żyło się u nas wygodnie – dodaje Anna Malarczyk-Arcidiacono.

Docelowo cały projekt będzie składał się z czterech apartamentowców z ponad 600 lokalami, a także z biur o łącznej powierzchni około 40 tys. mkw. W historycznych budynkach znajdzie się przestrzeń na usługi, sklepy i restauracje – łącznie około 15 tys. mkw. Powstaną nowe place miejskie, przestrzenie wspólne i tereny zielone, które zajmą prawie 4 ha. Będą one otwarte nie tylko dla pracowników czy mieszkańców Fuzji, ale będą mogli z nich korzystać wszyscy odwiedzający. Już niedługo oddany zostanie pierwszy fragment placu przy Elektrowni, który stworzy nową, wyjątkową przestrzeń spotkań i aktywności społecznych.