Galeria Bałtycka przejdzie metamorfozę. Zobacz jak będzie wyglądać!

Wystartowała wielka metamorfoza Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. Food court zmieni się nie do poznania, powstaną także nowe strefy relaksu. A to nie wszystkie zmiany!

Komfortowa, bardziej przytulna atmosfera oraz wiele udogodnień, m.in. 15 stref relaksu, nowy system informujący o zajętości miejsc parkingowych, strefa dla dzieci, a także zupełnie odmieniony food court - takie będą efekty zmian, które wprowadza Galeria Bałtycka w Gdańsku.

Prace już się rozpoczęły. Koniec remontu planowany jest na 31 sierpnia, a jego łączny koszt to ok. 4,5 mln EURO (ok. 20 mln PLN).

Zakupy dawno już przestały się kojarzyć z mechanicznym przerzucaniem wieszaków w sklepach. Obecnie to jeden z rodzajów odpoczynku, "wyjścia na miasto", sposób, by przyjemnie spędzić czas, często w towarzystwie rodziny i przyjaciół. Zakupy nieodłącznie wiążą się także z potrzebą spotkań przy smacznym jedzeniu czy dobrej kawie.

- Projekt zmian w naszym centrum rozpoczęliśmy od modernizacji w strefie food court. Zależy nam, aby było to miejsce nowoczesne, a jednocześnie przytulne i komfortowe, tak, by można było spokojnie się zrelaksować podczas przerwy w zakupach czy spotkania ze znajomymi - mówi Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej.

Odmieniony foodcourt

Remont strefy gastronomicznej w gdańskim centrum już się rozpoczął. Jego efektem będzie nie tylko zmiana atmosfery wynikająca z poprawy akustyki, zmiany oświetlenia oraz nowych kanap, stolików i hokerów. Dla większego komfortu gości kanapy oddzielone zostaną ściankami ze szkła dymionego, a same meble posiadające naturalne elementy dębowe dodatkowo nawiązywać będą do drewna, kamienia i lnu. Wymieniona zostanie także posadzka, zwiększy się liczba lamp, a przy stolikach pojawią się gniazda USB oraz elektryczne, do których klienci będą mogli podłączyć telefon czy komputer.

Przebudowa strefy gastronomicznej potrwa do końca kwietnia. Co ważne, cały czas będzie ona dostępna dla gości centrum. Prace odbywają się przede wszystkim w nocy, dzięki czemu komfort klientów nie jest zakłócany. W tym samym trybie prowadzone będą pozostałe prace remontowe w galerii mające na celu kompleksową zmianę jej atmosfery na bardziej przytulną, komfortową i nowoczesną.

Relaks w przytulnym otoczeniu

W ramach zmian odświeżone zostaną takie elementy jak pasaże, strefy relaksu oraz korytarze prowadzące do toalet. Zmiana kolorystyki widoczna będzie m.in w postaci nowych grafik i tapet (łącznie 4 500 m²), z których wiele zaprojektowano specjalnie dla Galerii Bałtyckiej. Boki schodów ruchomych oklejone zostaną wysokiej jakości tapetą imitującą miedź. Prace obejmować będą także wymianę posadzki (900 m²), na której pojawią się m.in. włoskie płytki we wzorach drewna i marmuru.

Każda strefa relaksu, a powstanie ich w sumie 15 – 10 dużych i 5 mniejszych - będzie różniła się wystrojem. W każdej jednak goście zyskają nowe, komfortowe siedzenia, przyjazne oświetlenie oraz udogodnienia w postaci gniazdek elektrycznych oraz USB.

Nowy wygląd zyska również Punkt Informacyjny, w którym oprócz elementów przestrzennych pojawi się znacznie więcej roślinności. Rodziny z małymi dziećmi ucieszą zapewne nowe atrakcje dla najmłodszych. Na poziomie -1 w otoczeniu figur zwierzątek stanie „autobusik” z motywem pirackim, a w nim gry i ekran telewizyjny, na którym wyświetlane będą filmy animowane.

Nowe udogodnienia czekać będą również na parkingu, który zyska nowe oznaczenie strefowe. Nowością będzie wprowadzenie systemu informującego o liczbie wolnych miejsc oraz naprowadzającego na miejsca parkingowe. Odnowione zostaną także miejsca specjalne.

Prace związane ze zmianami Galerii Bałtyckiej prowadzone są głównie w nocy, bez wpływu na bieżącą działalność handlową partnerów handlowych oraz gości odwiedzających centrum.