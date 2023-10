Galeria Północna udostępniła komfortkę

Galeria Północna oddała właśnie do użytku nowe udogodnienie m.in. dla osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. W obiekcie powstała komfortka – specjalny pokój pielęgnacyjny, który zapewnia prywatność.

Przestrzeń stworzono z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych czy seniorach.

W Polsce wciąż jest niewiele miejsc, w których można znaleźć komfortki, czyli odpowiednio wyposażone pomieszczenia w przestrzeniach publicznych, gdzie osoby z niepełnosprawnościami, przewlekle chore czy seniorzy mogą zadbać o higienę lub zostać przebrane.

Tymczasem w Wielkiej Brytanii obecność takich pomieszczeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie to standard. Na Wyspach działa dokładnie 1958 tzw. changing places. W Warszawie tylko kilka. Sytuację postanowiła poprawić Galeria Północna. Obiekt z własnej inicjatywy oddał do użytku komfortkę.

– To pomieszczenie pielęgnacyjne przystosowane do specjalnych potrzeb i zapewniające prywatność, w którym w wygodny i bezpieczny sposób, samodzielnie lub z pomocą opiekuna, można zmienić opatrunek, materiały higieniczne, przebrać się czy przyjąć leki – mówi Barbara Andrzejewska, marketing manager Galerii Północnej.

Komfortkę w Galerii Północnej wyposażono m.in. w nowoczesną, regulowaną pilotem leżankę, umywalkę oraz w jednorazowe materiały higieniczne. Pomieszczenie zlokalizowane jest na parterze Galerii Północnej w centralnym węźle toaletowym. Wchodzi się do niego za pośrednictwem domofonu przy wejściu, co ma zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo korzystającym.

– Dla naszego obiektu to kolejny już krok w stronę inkluzywności i pokonywania barier. Zależy nam na tym, aby każdy odwiedzający Galerię Północną czuł się w niej komfortowo i – co ważne – miał dostęp do niezbędnych udogodnień – dodaje.

Rozwiązania tego typu można obecnie znaleźć w wielu krajach. Powszechnie działają nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Nowej Zelandii, Danii czy Japonii. W krajach tych pokoje pielęgnacyjne funkcjonują m.in. w urzędach, muzeach, biurowcach czy na stacjach benzynowych. – Komfortka to miejsce dla każdego, kto z różnych powodów zdrowotnych potrzebuje chwili prywatności – mówi Barbara Andrzejewska.

– W Północnej mogą z niej korzystać zarówno osoby dorosłe z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, jak również np. osoby po niedawno przebytej operacji, które muszą zmienić opatrunek, osoby ze stomią lub seniorzy. To także miejsce, w którym z zachowaniem pełnej dyskrecji, można przyjąć insulinę – podaje przykłady przedstawicielka Północnej.

Oddana do użytku komfortka to już kolejne udogodnienie w Galerii Północnej. Osoby niepełnosprawne znajdą tu zarówno specjalnie przystosowane do ich potrzeb toalety, jak również wydzielone blisko wejść miejsca parkingowe. Obiekt prowadzi także wypożyczalnię wózków inwalidzkich.

Z kolei z myślą o osobach w spektrum autyzmu i z zaburzeniami sensorycznymi w Północnej, co czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00 obowiązują tzw. „Godziny ciszy”. W tym czasie wyłączana jest muzyka grająca na pasażu, a także wyciszane są komunikaty reklamowe. W „Godzinach ciszy” aktywnie uczestniczą też sklepy, które również wyciszają muzykę, a także przygaszają światła.