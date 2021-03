Galeria rzeźb balansujących i wspomnienie dawnego Ratusza. Stary Rynek w Częstochowie na nowo

Po dwuletniej rewitalizacji oddano do użytku Stary Rynek w Częstochowie. Na placu znalazł się m.in. pawilon eksponujący pozostałości Ratusza Starej Częstochowy i galeria rzeźb balansujących.

Stary Rynek w Częstochowie otwarto w środę po trwającej dwa lata i kosztującej 27,3 mln zł rewitalizacji.

W ramach projektu została zmodernizowana nie tylko sama płyta Rynku, ale też przebudowane ulice przylegające do placu (Senatorska, Stary Rynek, odcinek Mirowskiej), czyli teren o łącznej powierzchni 9,4 tys. mkw.

- Stary Rynek to miejsce historyczne, budujące naszą częstochowską tożsamość. Teraz zyskaliśmy tu bardzo atrakcyjną przestrzeń, gdzie historia spotyka się ze współczesnością, a oryginalne rzeźby tworzą niesamowitą atmosferę, dającą poczucie obcowania z miejscem wyjątkowym - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podczas otwarcia Rynku, które z powodu sanitarnych obostrzeń miało kameralny charakter.

Na "Przebudowę i rozbudowę budynku Ratusza Starej Częstochowy wraz z zagospodarowaniem terenu" miasto dostało ponad 16 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz dotację z budżetu państwa w kwocie blisko 1,9 mln zł. Wkład finansowy samego miasta, wraz z niekwalifikowaną częścią drogową, oraz rzeźbami balansującymi wyniósł 9,4 mln zł.

Dzięki inwestycji na Starym Rynku stanął przeszklony pawilon dla potrzeb muzeum archeologiczno-historycznego, z częścią usługową, gastronomiczną i toaletami publicznymi. Wybudowano go w miejscu dawnego ratusza, którego pozostałości odnaleźli archeolodzy kilka lat wcześniej. Administratorem pawilonu będzie Muzeum Częstochowskie. Schody prowadzące do pawilonu-muzeum mogą dodatkowo pełnić funkcję amfiteatru dla kameralnych imprez. Stary Rynek zyskał też nowoczesną, efektownie iluminowaną fontannę, specjalnie zaprojektowane miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz sporo zieleni.

Dopełnieniem całości i jedną z głównych atrakcji nowej aranżacji są rozwieszone nad płytą Rynku balansujące rzeźby autorstwa częstochowskiego artysty Jerzego Kędziory. Rzeźb jest 14 i tworzą kilka tematycznych grup postaci. To największa ekspozycja prac tego artysty.

Jak przekazał częstochowski magistrat, jednym z głównych pomysłodawców projektu rewitalizacji Starego Rynku był Jerzy Zając, były częstochowski poseł, miejski radny i przewodniczący Rady Miasta, a obecnie członek Miejskiej Rady Seniorów. Autorem projektu był częstochowski architekt Tomasz Borowiecki.

Stary Rynek jest historycznym centrum dawnej Starej Częstochowy - miasta nad Wartą, które istniało, zanim Aleje połączyły je z Nową Częstochową, skupioną wokół klasztoru na Jasnej Górze. Stary ratusz - kiedyś centralny obiekt Starego Rynku - był jednym z symboli miasta do początku XIX wieku.